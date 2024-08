Fundação Cultura apoiou realização da primeira edição do ?Quintal da Água Comprida? - Paulo Dimas/CCS PMBM

Fundação Cultura apoiou realização da primeira edição do ?Quintal da Água Comprida?Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 05/08/2024 17:19

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Fundação Cultura, apoiou a realização da primeira edição do ‘Quintal da Água Comprida’, que aconteceu na noite de domingo (4), na Praça Prefeito Marcello Fonseca Drable, situada na Rua Tancredo Rodrigues de Paula. O evento contou com um show do grupo de pagode Opsamba, que animou os moradores da localidade e de áreas vizinhas; além disso, houve jogo de bingo, feijoada e diversas outras atrações para os adultos e as crianças.

Morador do bairro, Hudson Wesley parabenizou todos os envolvidos pelo evento. “Moro no bairro desde os 5 anos de idade e é muito bom que tragam para a Água Comprida um evento como esse. Vimos que a galera gostou, muitas famílias compareceram e foi muito bem recebido. Um show de pagode animou bastante e ainda teve diversão para os idosos e as crianças com brinquedos para elas aproveitarem”, disse.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, destacou a realização da festa na comunidade da Água Comprida e frisou que o intuito da gestão municipal é promover eventos e festividades para além da região central. “Proporcionar atrações em diferentes localidades do município faz parte do nosso pensamento e da nossa política. O Quintal da Água Comprida vem para agregar no calendário cultural e vimos que deu muito certo”, disse.

Um dos integrantes do grupo de pagode Opsamba, Wesley Araújo, elogiou a festa. “Nosso grupo já tem vinte anos de estrada, somos aqui de perto, da Vila Nova, e ficamos muito contentes em ver que as pessoas da comunidade estão alegres e aproveitando a festa. Esse foi o primeiro, mas temos a intenção de fazer mais”, avaliou.