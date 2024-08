Obra prevê substituição de 63 metros de rede, com a construção de dois poços de visitas e 1,5km de calçadas - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 08/08/2024 00:24

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, está realizando uma obra de drenagem na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Ano Bom.

De acordo com o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, a obra é importante para a melhoria da drenagem e a captação de águas pluviais no local. “Esse trabalho é essencial para darmos continuidade ao asfaltamento daquela via, que diariamente recebe um intenso fluxo de veículos. Neste trecho está sendo realizada a substituição e o redirecionamento de cerca de 63 metros de rede de águas pluviais, com a construção de dois poços de visitas e 1,5 quilômetros de calçadas”, explicou.

Ainda segundo o secretário, além deste trecho, nos próximos dias as equipes vão trabalhar na drenagem de outro ponto da avenida. “Neste momento os serviços acontecem a alguns metros do Retorno. Nossa expectativa é de na próxima semana iniciar os trabalhos no trecho da localidade da Vila Delgado”, disse Eros.