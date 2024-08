Anúncio oficial do evento foi nesta quarta-feira (7), na Aciap-BM, no Centro de Barra Mansa - Paulo Dimas/CCS PMBM

Barra Mansa - A 23ª edição da Flumisul – a maior feira multissetorial do estado do Rio de Janeiro – já tem data para acontecer: entre os dias 18 e 21 de setembro, no Parque da Cidade, em Barra Mansa. Para anunciar oficialmente o evento, uma cerimônia ocorreu nesta quarta-feira (7), na Associacao Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços (Aciap-BM), no Centro.

A solenidade contou com a participação do prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable; dos presidentes da Aciap, Matheus Gattás, do Sicomércio de Barra Mansa, Lilian Panizza, da Companhia de Desenvolvimento, Bruno Paciello, e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Gleidson Gomes; e do representante da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) na região Sul Fluminense, Ricardo Bartolomeu. Também compareceram secretários municipais e o comandante da 2ª Companhia do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), Capitão Andrade, entre outros.

Durante a abertura, o presidente da Aciap, Matheus Gattás, destacou a força do evento para o município.

“A Flumisul foi retomada no ano passado após um período de pausa, por causa da pandemia, e a Prefeitura, juntamente com a Companhia de Desenvolvimento e as entidades, elevaram bastante o nível da feira. Neste ano de 2024, queremos fazê-la ainda maior e melhor, para isso, dividimos a Flumisul em setores. Esperamos que ela seja a maior feira de ponta de estoque da região e, por isso, nós nos unimos ao Sicomércio e à CDL para nos apoiar nessa missão. Teremos produtos de todas as categorias de comércio, de móveis a tecidos, e uma área destinada à saúde, que é um dos setores que mais giram a economia em nossa cidade, entre outras novidades. Já estamos com 65% dos estandes reservados”, salientou Matheus, agradecendo ainda o suporte do Sebrae.

O prefeito Rodrigo Drable pontuou que a Flumisul de 2024 tem boas perspectivas de ser ainda maior que a última. “Temos a expectativa que ela seja o dobro do que foi no ano de 2023. Planejamos o trabalho durante todo o ano e realizamos melhorias no Parque da Cidade para receber o público da melhor forma. Trocamos o telhado do pavilhão, reformamos totalmente a estrutura e os nossos banheiros estão parecidos com os de um shopping center. A edição do ano passado nos surpreendeu e temos expectativa que a feira seja maior em 2024 com a presença, participação e engajamento de outras entidades”, frisou.

A presidente do Sicomércio de Barra Mansa, Lilian Panizza, explicou alguns detalhes do evento. “Gostaria de ressaltar a realização do ‘Saldão BM’, que será um dos setores da Flumisul, com foco no varejo. Essa iniciativa representa a nossa vocação. Serão estandes para fazermos liquidação, fomentando o ‘saldão’ e a queima de estoque, entre outras ações pelas quais muitas pessoas se interessam”, comunicou.

Também presente no evento, o presidente da Companhia de Desenvolvimento, Bruno Paciello, ressaltou os benefícios que a Flumisul trará para os empresários e a população. “A Flumisul é a maior feira multissetorial do Estado do Rio de Janeiro, reunindo os melhores de cada setor. Nossa expectativa é sempre positiva, principalmente em relação ao desenvolvimento econômico, com a geração de emprego e renda em todo o Sul Fluminense, oferecendo diversas oportunidades de negócios, além de ser um excelente espaço para networking e relacionamento entre os empresários. Para esta edição teremos a soma do setor de saúde, que vem crescendo e se desenvolvendo, e um protagonismo maior do comércio varejista”, disse Bruno.