Com as doações foram montadas 30 cestas de alimentos não perecíveis, que serão distribuídas nos Cras - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 08/08/2024 00:33

Barra Mansa - A secretaria municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) de Barra Mansa recebeu nesta terça-feira (6) doações da Guarda Ambiental do município, arrecadadas durante o 4º Congresso Nacional de Cães de Polícia e Trabalho. O evento aconteceu no dia 26 de julho, no Parque Natural Municipal de Saudade, e foi promovido pelas secretarias de Ordem Pública e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, juntamente com a Escola de Adestramento de Cães da cidade. Com as doações foram montadas 30 cestas de alimentos não perecíveis, que foram doadas pelos participantes do evento.

O secretário de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa, Fanuel Fernando, deu detalhes sobre a entrega desta terça-feira. “São 30 kits com conteúdo alimentício e de limpeza, que serão distribuídos para as pessoas mais necessitadas, em estado de vulnerabilidade. Ao longo do ano, nós entregamos 295 cestas mensalmente, mas como existe uma fila para receber, buscamos dar prioridade de acordo com as pessoas que ainda estão aguardando, além de avaliar cada situação especificamente para fazer a doação de forma igualitária. O mais importante desses eventos é ajudar as pessoas que mais precisam”, disse Fanuel.

O inspetor da Guarda Ambiental, Glécio Fabiano de Moura, organizador do evento, ressaltou a importância da arrecadação realizada durante o Congresso Nacional de Cães de Polícia e Trabalho. “As doações desempenham um papel vital na assistência humanitária e nós procuramos contribuir para fazer uma diferença significativa na vida das pessoas que enfrentam dificuldades, oferecendo esperança e apoio para quem precisa. Tivemos a participação de agentes de forças de segurança pública de todo o Brasil. As cestas foram doadas pelos participantes do congresso, são pessoas de diversas regiões que contribuíram com esta boa ação”, explicou Moura.