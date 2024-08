Drable (de camisa branca), visitou obras da elevatória Getúlio Vargas, no Ano Bom. - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 09/08/2024 17:23

Barra Mansa - Nesta sexta-feira (9), o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, acompanhou o andamento das obras na elevatória Getúlio Vargas, localizada na Avenida Presidente Kennedy, no Ano Bom. Durante a visita, o chefe do Executivo foi acompanhado pelo diretor executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM), José Geraldo Santos, o Zeca, pelo secretário de Manutenção Urbana, Cesar de Carvalho, e pela equipe da Secretaria de Planejamento Urbano.

De acordo com o prefeito, a elevatória está recebendo uma série de serviços que vão contribuir para a melhoria do abastecimento da região. “Este local já foi uma estação de tratamento de água, que por alguns anos deixou de realizar a produção e se tornou apenas um ramal de distribuição. Depois de estudos técnicos, nós decidimos reativar os serviços. Nós temos a expectativa de produzir dois milhões de água potável por dia, permitindo que tenhamos eficiência na produção e na entrega de água nas residências, sanando os problemas de abastecimento dos bairros Vale do Paraíba, Getúlio Vargas e o entorno. Dessa forma, poderemos ainda aliviar o sistema de distribuição do Ano Bom”, destacou Drable.

Zeca, diretor executivo do Saae, informou que a obra vai ampliar e modernizar a elevatória, possibilitando também uma economia aos cofres públicos. “Nós estamos fazendo adequações elétricas na subestação; instalação de painéis; ampliação da casa de bombas de água tratada, com uma nova sala de automação; instalações hidráulicas para poder receber novo sistema de bombeamento e a revitalização da estação de tratamento. Isso tudo vai permitir atender todos os moradores e comerciantes desta região de maneira mais eficiente, graças a um sistema moderno e econômico”, apontou.