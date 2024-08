Edição recebeu pela primeira vez Circuito Megaleite e a Jornada Técnica Girolando - Chico de Assis/Arquivo CCS PMBM

Publicado 08/08/2024 20:42

Barra Mansa - Com realização da Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, a Expo Girolando 2024 apresentou um resultado extremamente positivo. A edição deste ano (entre os dias 24 e 27 de julho) recebeu pela primeira vez o Circuito Megaleite, edição 2024/2025 – Etapa Sul/Sudeste e a Jornada Técnica Girolando, que trouxe a oportunidade de o produtor ampliar o conhecimento sobre a raça com especialistas renomados do setor e gerar networking. O evento técnico contou com entrada gratuita e movimentou a cidade, com a presença maciça de pecuaristas, lideranças rurais, autoridades e população, reunindo os principais destaques do setor leiteiro.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Rural, Bruno Meireles, a edição deste ano superou as expectativas. “Os resultados que obtivemos foram muito positivos e satisfatórios. Movimentamos o setor com a presença de produtores dos estados do Rio, São Paulo e Minas Gerais e um público de 10 mil pessoas. Tivemos aproximadamente 200 animais expostos. Trazer a etapa da Megaleite e a jornada técnica, onde os interessados puderam fazer uma imersão com palestras e práticas de campo sobre a raça girolando, foi importantíssimo para demonstrar a força que Barra Mansa tem no setor”, pontuou.

Na edição de 2024, a Expo Girolando contou com a presença de diversos expositores: Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços (Aciap-BM), Sindicato Rural, Sicoob, Cooperativa Barra Mansa, Senar, Crico (S. A Máquinas), Toyota, Mouragro, Paulo Jacutinga, Bendito Leite, Ajp Saúde Animal (Compra Fácil Agro), Tuplantas, Embryorio, Pme Máquinas, Unig, UBM, Select Sires, Launer, Hgvet, Unifaa, Apfam, Girovale e Emater.

“Os resultados positivos não foram pontuados apenas pela nossa Secretaria, mas por todos os expositores e patrocinadores, que nos deram feedbacks excelentes. Fechamos esta edição com resultados muito relevantes e na expectativa de ter no próximo ano outras raças leiteiras e mais novidades”, concluiu Bruno.