Trabalho tem o intuito de dar visibilidade à capoeira, que é um Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade - Chico de Assis/CCS PMBM

Trabalho tem o intuito de dar visibilidade à capoeira, que é um Patrimônio Cultural Imaterial da HumanidadeChico de Assis/CCS PMBM

Publicado 08/08/2024 20:18 | Atualizado 08/08/2024 20:19

Barra Mansa - Em homenagem ao Dia do Capoeirista – comemorado anualmente em 3 de agosto – as escolas da rede municipal de Barra Mansa estão recebendo palestras e apresentações da Escola Abadá Capoeira. O trabalho destacado neste mês tem o intuito de dar mais visibilidade a essa expressão cultural afro-brasileira, que é um Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Na tarde desta quinta-feira (8), a ação foi levada ao Centro de Educação Integrada (CEI) Saturnina de Carvalho Vieira da Silva, no Centro.

O responsável pela capoeira na região Sul Fluminense e mestrando da Escola Abadá Capoeira em Barra Mansa, Luiz Carlos Rocha, conhecido como Pretinho, contou detalhes sobre as atividades e as apresentações que estão acontecendo. “3 de agosto é o Dia do Capoeirista e neste mês nós tiramos 15 dias para estar fazendo a semana da capoeira. Neste ano, nós nos programamos para levar a capoeira até as escolas e aos mais jovens, para mostrar a sua importância e o quanto ela salva, pois tem a linguagem da comunidade. Procuramos levar ao maior número de pessoas os valores da capoeira, a imensidão que promove a integração e a igualdade”, disse.

Pretinho ainda destacou que a atividade também visa estimular o condicionamento cardiovascular e musculoesquelético utilizando o peso do próprio corpo.

“Os movimentos de capoeira exigem e desenvolvem a flexibilidade no corpo, quase que como os movimentos de ioga e pilates. É de suma importância trazer o exercício para os jovens, pois os alunos desenvolvem com a prática da capoeira a autoestima, a atenção, a concentração e a coordenação motora, além de aprender a tocar os instrumentos e abordar questões de respeito e disciplina com os demais. A capoeira também pode proporcionar aos alunos a consciência política de seu conhecimento e o respeito da sociedade”, disse Luiz.

A vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima, parabenizou Pretinho pelo trabalho realizado em conjunto. “Eu saúdo o Mestrando Pretinho por tudo que ele vem fazendo com os capoeiristas e a parceria que ele sempre desenvolveu, levando os ensinamentos da capoeira para os alunos da rede pública”, afirmou Fátima.