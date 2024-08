Guarnição da PM foi ao local para coibir um baile funk que seria promovido pelo tráfico de drogas - Divulgação/PMERJ

Publicado 13/08/2024 14:10

Barra Mansa - Um homem de 36 anos foi detido com drogas pela Polícia Militar, na noite deste domingo (11), na Rua Jamaica, no bairro Paraíso, em Barra Mansa. De acordo com as informações da PM, uma guarnição foi ao local para coibir um baile funk que seria promovido pelo tráfico de drogas no condomínio “Minha Casa, Minha Vida” no bairro.

Chegando à localidade, os policiais militares receberam informações de populares de que um elemento de calça e blusa preta estaria no local com uma bolsa e um rádio transmissor, traficando drogas. A guarnição efetuou um cerco e conseguiu abordar o suspeito. Ao avistar os PMs, o homem disse: “Perdi!” e se rendeu aos policiais militares. Com ele foram encontrados um rádio comunicador, uma bolsa com drogas - 97 pinos de cocaína; 16 pedras de crack; 38 tiras de maconha; 19 frascos de loló; cinco comprimidos de ecstasy; seis porções de skank; um celular e R$ 83 em espécie.

O suspeito foi então encaminhado à 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa), onde foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu preso. A PM informou que oi feito o uso de algemas, para evitar risco de fuga, e que o acusado foi apresentado sem lesões decorrentes da intervenção policial.

A perícia constatou 8 gramas de skank, 135 gramas de cocaína, 7,5 gramas de crack, 162 gramas de maconha e 100ml de solvente.