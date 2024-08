Reunião contou com uma palestra da escritora e pedagoga Fabiana Nascimento - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 15/08/2024 19:53

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Educação (SME), promoveu, na tarde desta quinta-feira (15), uma capacitação de gestores das unidades escolares no Centro Educacional Integrado (CEI) Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva. A reunião contou com uma palestra da escritora e pedagoga Fabiana Nascimento, com o tema ‘Inteligência emocional como facilitador no ambiente de trabalho e conduta diante do mau comportamento humano’.

Especialista em neuropsicopedagogia e educação parental, Fabiana Nascimento explicou que a proposta veio diante da necessidade de trabalhar as emoções dos profissionais e das crianças.

“Nós entendemos que é preciso estar bem para poder fazer bem ao outro. Então, há uma necessidade muito grande de trabalhar as nossas próprias emoções para que consigamos ajudar os nossos profissionais, pais e crianças a também lidarem com as suas dificuldades. A palestra visa desenvolver a inteligência emocional, a fim de facilitar o relacionamento pessoal e com o profissional. Vamos repassar a proposta para os diretores e orientadores educacionais para procurar desenvolver essa independência emocional no ambiente escolar, para que o aprendizado se estabeleça de uma forma mais fácil e leve”, disse.

A diretora do CEI Saturnina de Carvalho Vieira da Silva, Sandra Maria Eulália Cândido, ressaltou que a atividade faz parte de um ciclo de formação que a Secretaria de Educação tem oferecido aos gestores das escolas, em uma proposta que visa ajudar as equipes pedagógicas durante o trabalho e o dia a dia, além de abordar questões como bullying, racismo e violência no ambiente escolar. “A ação tem o objetivo de facilitar o enfrentamento de problemas dos gestores dentro da escola, seja da ordem de organização, pedagógica e administrativa. A abordagem da inteligência emocional vai nos ajudar muito dentro do ambiente escolar, porque lidamos com pessoas que precisam desenvolver muito esse lado. Os transtornos e questões emocionais podem interferir no trabalho e no aprendizado, principalmente em se tratando de jovens e crianças, que ainda estão em fase de desenvolvimento de personalidade e opinião. Todo esse processo é para ajudar os gestores a lidar com o cotidiano da escola, que pode ter questões muito complexas”, explicou a diretora.