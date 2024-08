Vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima acompanhou andamento da fase final das obras - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 14/08/2024 19:25

Barra Mansa - Na manhã desta quarta-feira (14), a vice-prefeita e secretária de Educação de Barra Mansa, Fátima Lima, e o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, acompanharam o andamento da fase final das obras na Escola Estadual Municipalizada Comendador Geraldo Osório Rodrigues, no bairro Vila Coringa. A unidade escolar passou por reforma geral, ampliação e adaptações de acessibilidade, além da construção de um muro de contenção.

“Estamos entrando em fase final de acabamento. Nesta escola nós fizemos um muro de contenção, uma nova quadra e fachada, ampliamos os ambientes, e instalamos uma plataforma elevatória, que facilitará o acesso de todos. Nós também fizemos a troca das instalações elétricas, revestimentos, portas, janelas, telhado e todas as louças da cozinha e dos banheiros. Toda a escola foi preparada, seguindo as normas estabelecidas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), para que todas as pessoas possam ter acessibilidade”, explicou o secretário Eros dos Santos.

A vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima, ficou entusiasmada com o avanço das obras e destacou o trabalho realizado pelo governo municipal.

“Quem conheceu essa escola antes, como eu conheci, quando vier aqui poderá ver como ela está ficando maravilhosa, é uma nova escola. Nós precisamos valorizar muito o investimento que o prefeito Rodrigo tem feito na educação. Trabalhos como este trazem dignidade não somente para as crianças, mas para o bairro como um todo. Estive aqui conversando com os moradores e estão todos muito satisfeitos, felizes e ansiosos para poder voltar para a escola”, disse Fátima.