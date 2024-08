Concentração será a partir das 9h, na Rua Prefeito Bulcão Viana, no bairro Jardim Boa Vista - Felipe Vieira/Divulgação

Publicado 16/08/2024 15:58

Barra Mansa - O candidato a prefeito de Barra Mansa, Luiz Furlani (PL), fará uma caminhada com seus apoiadores, neste sábado (17) - às 9 horas. A concentração será na Rua Prefeito Bulcão Viana, no bairro Jardim Boa Vista.

De lá, a caminhada segue para a Praça da Matriz, no Centro. Logo após, acontecerá a inauguração do comitê de campanha de Furlani, localizado próximo à Praça das Nações Unidas, no Ano Bom.

SERVIÇO

Caminhada do candidato a Prefeito Furlani

Data: Sábado (17)

Horário: 9h

Local: Concentração na Rua Bulcão Viana, bairro Jardim Boa Vista, em Barra Mansa