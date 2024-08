Candidato do União Brasil esteve com o vice, Léo da Joalheria, e apoiadores nos bairros da Região Leste - Fábio Guimas/Divulgação

Publicado 17/08/2024 17:25

Barra Mansa - Na manhã deste sábado (17), o candidato a prefeito de Barra Mansa, Marcelo Cabeleireiro (União Brasil), e seu vice, Léo da Joalheria (UB), realizaram uma caminhada na Região Leste da cidade, considerada o maior colégio eleitoral do município. Acompanhados pelo empresário Bruno Marine, pela ex-secretária de Educação de Barra Mansa, Victoria Coutinho, além de lideranças religiosas e comunitárias e candidatos a vereador e vereadora, eles percorreram as ruas dos bairros Boa Vista I, II, III e Nove de Abril.

Considerado o favorito na corrida eleitoral, Cabeleireiro afirmou que sua gestão será conduzida pelo povo de Barra Mansa. “Nosso plano de governo, já devidamente registrado na Justiça Eleitoral, é um Plano de Cidade. Foi construído a partir de muito diálogo com os moradores, para que as mudanças, feitas com inteligência e responsabilidade, sejam concretizadas. Queremos que nossos jovens tenham oportunidades de emprego e renda sem precisar deixar nossa cidade.”

Na oportunidade, lembrou que quando deputado estadual garantiu junto ao governador Cláudio Castro recursos para a reabertura da UPA da Região Leste, como Centro de Tratamento do Covid-19, ajudando a salvar muitas vidas. Também pontou que a recorrente falta de água que afeta não somente a localidade, mas todo o município, é uma falta de respeito com as pessoas.

A comitiva do 44 foi calorosamente recebida pelos moradores. Em meio a abraços, sorrisos e muita conversa, os moradores demonstraram grande carinho pelo candidato. As cenas de afeto se repetiram entre jovens, crianças, adultos e idosos. “Nossa gente merece atenção e muito mais: saúde, educação, empregos, segurança, água potável nas torneiras de suas casas, transporte público e infraestrutura de qualidade”, declarou Cabeleireiro.