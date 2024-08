Barra Mansa obteve notas superiores em comparação com a avaliação realizada em 2019 - Paulo Dimas/CCS PMBM

Barra Mansa obteve notas superiores em comparação com a avaliação realizada em 2019Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 16/08/2024 16:25

Barra Mansa - De acordo com as informações do último Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), referente ao ano de 2023 e divulgado pelo Ministério da Educação na quarta-feira (14), Barra Mansa obteve notas superiores em comparação com a avaliação realizada em 2019, ocupando a 10ª posição no estado do Rio de Janeiro, considerando-se as redes municipais de ensino. Em uma escala de 0 a 10, o município subiu de 5,2 para 5,9 (referente às séries iniciais do Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano) e de 4,5 para 4,9 (referente às séries finais do Ensino Fundamental – 6º ao 9º ano). Com esses resultados, Barra Mansa atingiu a meta proposta pelo prefeito Rodrigo Drable de estar entre as 10 melhores notas do Ideb no estado para a rede municipal.

Criado há quase 20 anos, o Ideb é o principal indicador da educação no Brasil, sendo calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar (obtidos no Censo Escolar) e das médias de desempenho no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

Com os resultados do Ideb 2023, é possível evidenciar que Barra Mansa alcançou a quarta posição da região Sul Fluminense com relação às séries iniciais; na região, o município é o que mais cresceu entre os que têm aproximadamente a mesma população e quantidade de escolas; além disso, os Anos Iniciais tiveram o 2º melhor crescimento e os Anos Finais registraram o 3º melhor índice, levando-se em consideração o aumento em nota; as escolas Rialto, Ada Bogato e Clécio Penedo estão entre as 10 maiores notas de crescimento: 7ª posição (Anos Iniciais) e 8ª posição (Anos Finais), entre as mais de três mil escolas municipais do estado do Rio de Janeiro.

De acordo com o prefeito Rodrigo Drable, o ano de 2021 foi desconsiderado na comparação atual, já que o mundo vivia sob a pandemia de covid-19 no período. Conforme ele ressaltou, a interrupção das aulas presenciais durante um longo período não impediu a conquista dos resultados notáveis após a retomada.

“De todas as análises que fizemos, podemos destacar que o nosso objetivo foi atingido. O que pretendíamos era alcançar uma avaliação positiva dentro do contexto, uma vez que a defasagem era muito grande por conta da pandemia. Enquanto boa parte dos municípios reclama que não atingiu suas metas porque ainda vive as consequências negativas, Barra Mansa vai na contramão. Todo o resultado vem de um trabalho coletivo de identificação de fragilidades e elaboração de programas de recomposição de aprendizagens que, hoje, com a nota do Ideb, podemos depreender que surtiu efeito e cumpriu o seu papel”, expressou o prefeito.

O assessor de projetos especiais e ex-secretário de Educação, Marcus Barros, parabenizou toda a rede municipal, em especial professores, diretores, servidores públicos e toda a equipe da pasta pelo empenho para a conquista do novo resultado do Ideb. “Isso é fruto de um trabalho de quatro pilares, de infraestrutura, de gestão de pessoas, da gestão pedagógica e do desenvolvimento. E todo esse trabalho visa ao aprendizado do aluno. O resultado é fruto disso. Analisar o cenário é extremamente importante, porém, mais importante que isso é o crescimento que a rede teve”, ressaltou.

A vice-prefeita e secretária de Educação de Barra Mansa, Fátima Lima, também comemorou mais uma conquista do município. “O resultado é fruto de um trabalho intenso de toda a equipe da SME. Nossos agradecimentos ao prefeito Rodrigo Drable, ao ex-secretário Marcus Vinicius e, principalmente, às equipes de cada escola que têm o compromisso de cada vez mais trabalhar para promover uma educação integral, de qualidade e transformadora”, disse Fátima.

Drable ainda destacou que os números alcançados no Ideb representam o comprometimento e seriedade com a educação desde o início de sua gestão.

“O importante agora, além de comemorar os resultados, é que nossa equipe trabalhe com esses dados, faça as análises e comece o planejamento estratégico para o próximo ciclo. O nosso objetivo é ser uma rede com resultados cada vez melhores, refletindo o ensino de qualidade proporcionado aos nossos alunos”, afirmou o prefeito.

Detalhes

As informações completas a respeito do Ideb em todo o país podem ser conferidas no site do Ministério da Educação: https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/ideb/resultados.