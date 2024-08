Missa solene marcou entrega da reforma; programação do evento segue até domingo (18) - Paulo Dimas/CCS PMBM

Missa solene marcou entrega da reforma; programação do evento segue até domingo (18)Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 16/08/2024 21:45

Barra Mansa - Construída em 1829, a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Amparo, no distrito de Amparo, foi reaberta na noite de quinta-feira (15), em missa celebrada pelo bispo diocesano Dom Luiz Henrique. O templo estava fechado desde 2011 por conta de problemas estruturais no telhado e no forro. O prefeito Rodrigo Drable, acompanhado dos secretários de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Rodrigo Viana, participou da solenidade, que faz parte das comemorações da festa da padroeira. A programação do evento segue até domingo (18).

As obras realizadas na Matriz seguiram determinações e fiscalizações do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e do Ministério do Turismo, com o apoio da Cúria Diocesana de Volta Redonda e Barra do Piraí. “Foram respeitados os contextos arquitetônicos e históricos, com o intuito de não descaracterizar a construção original, em estilo neoclássico. Hoje é um dia muito importante para todos, o distrito de Amparo tem muita história e essa igreja faz parte dela. Essa obra é resultado de um grande esforço de muita gente. Estou muito feliz em participar desta entrega e ver a igreja hoje cheia de fiéis”, destacou Eros dos Santos.

O prefeito Rodrigo Drable comemorou a reabertura da igreja. “Depois de muitos anos fechada e de quase ter desabado, hoje nós temos a alegria de reabri-la. Eu sou grato à equipe que se dedicou para que isso acontecesse e sinto-me realizado por fazer a entrega aos moradores do distrito e por ver a alegria dos fiéis, do bispo e de toda a comunidade por termos de volta um patrimônio histórico, cultural e religioso”, comemorou Drable.

Ao final da celebração, o bispo diocesano Dom Luiz Henrique agradeceu a todos os envolvidos na recuperação da igreja.

“Este é um momento histórico e de grande importância. Eu estava esperançoso e ansioso para poder celebrar uma missa aqui nessa bela Matriz de Nossa Senhora do Amparo. Quero agradecer muito ao Padre Miguel Francisco, a toda a comunidade e à Prefeitura de Barra Mansa pelo empenho. Estendo o meu agradecimento ao excelentíssimo senhor prefeito Rodrigo Drable, que sempre que eu entrava em contato, prontamente me respondia e se empenhava na medida possível de poder nos ajudar para que hoje estivéssemos aqui com a nossa igreja”, disse o religioso.

Nossa Senhora do Amparo - Festa da Padroeira

PROGRAMAÇÃO:

Sexta-feira (16)

19h – Missa com Padre Jorge Axé

21h – Show com Nem Bom Balanço

0h – Show com Maninho dos Teclados



Sábado (17)

18h – Missa

19h – Leilão de prendas oferecidas pelos devotos

22h – Show com a banda Pé Quente

1h – Show com Os Brabos do Forró

Domingo (18)

11h – Almoço da padroeira

13h – Leilão de gados oferecidos pelos sitiantes e fazendeiros da região

15h – Show com Willian Kixodó

17h – Procissão pelas ruas do Distrito, seguida de Missa

19h – Leilão de prendas oferecidas pelos devotos

21h – Show com Mailson dos Teclados