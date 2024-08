Furlani (PL) e Luciana Alves (MDB) fizeram caminhada do Jardim Boa Vista ao Centro - Felipe Vieira/Divulgação

Publicado 17/08/2024 17:51 | Atualizado 17/08/2024 17:54

Barra Mansa - O início da campanha do candidato a prefeito de Barra Mansa, Furlani (PL), foi em ritmo acelerado. Neste sábado (17), apoiadores se uniram a ele e à candidata a vice-prefeita, Luciana Alves (MDB), em uma caminhada do Jardim Boa Vista ao Centro. O prefeito Rodrigo Drable, o deputado federal General Eduardo Pazuello e representantes dos partidos da coligação 'Minha Cidade no Caminho Certo' estiveram presentes. Em seguida, todos participaram da inauguração do comitê, no bairro Ano Bom. A sexta-feira (16) ainda foi de adesivaço de veículos.

Furlani agradeceu a participação de todos e o carinho que recebeu dos barra-mansenses nas ruas. Também pediu o apoio dos moradores para ajudá-lo a manter a cidade no caminho certo, votando 22 no dia 6 de outubro.

“Sou grato a Deus e todos que estiveram conosco neste primeiro dia de caminhada, com a inauguração do nosso comitê. Iniciamos uma campanha limpa, de propostas e muito trabalho em prol de Barra Mansa. Seguimos com a verdade e isso faz transbordar a alegria que vimos nos rostos de tantas famílias. Vamos juntos rumo à vitória!”, disse Furlani.

Luciana Alves conduziu um trecho da caminhada, expressando a participação feminina no projeto de governo de Furlani.

“Muito bom ver que as pessoas acreditam que juntos podemos fazer o melhor por Barra Mansa. Estou muito feliz em ver a participação de tantas mulheres, pois aqui nós temos voz. Nossa parceria é construída sobre os pilares da fé, da família e de princípios que acreditamos serem fundamentais para o bem-estar da sociedade”, destacou Luciana.

O prefeito Rodrigo Drable ressaltou seu sentimento de pai para filho ao apoiar Furlani como candidato à Prefeitura de Barra Mansa. “Ele é a pessoa mais preparada para fazer Barra Mansa continuar no caminho certo e avançar ainda mais”, disse.