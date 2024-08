Furlani (PL) visitou a Feira Livre da Vila Nova na manhã deste domingo (18) - Felipe Vieira/Divulgação

Furlani (PL) visitou a Feira Livre da Vila Nova na manhã deste domingo (18)Felipe Vieira/Divulgação

Publicado 18/08/2024 18:01

Barra Mansa - O candidato a prefeito de Barra Mansa, Furlani (PL), visitou a Feira Livre da Vila Nova na manhã deste domingo (18). Entre outros projetos, ele destacou que seguirá valorizando as vocações econômicas do município, que se destaca na produção de leite e hortaliças. Ele esteve acompanhado da esposa Joseane, do filho Davi, de lideranças comunitárias e dos moradores, que puderam conversar com o candidato.

Furlani disse que pretende melhorar a infraestrutura pública da zona rural, principalmente investindo nas condições das estradas vicinais.

“Barra Mansa é uma potência na bacia leiteira Fluminense e também conta com diversos produtores de hortaliças. Queremos melhorar a estrutura pública onde a produção acontece e fortalecer quem trabalha por nossa cidade, com assistência técnica, capacitação, oferta de consultorias gerenciais, empresariais e tecnológicas. Os avanços que tivemos nos últimos oito anos não podem parar”, disse Furlani.

Além do olhar para o Desenvolvimento Rural, Furlani destacou que quer facilitar o dia a dia do microempreendedor.

“Nós sabemos a força que o comércio tem em nossa cidade, principalmente aqui na Vila Nova e na Vista Alegre. Queremos facilitar a vida de quem quer empreender, tornando muito menos burocrático todas as questões de abertura de empresas, por exemplo. Sabemos que muita coisa boa foi feita, mas queremos seguir avançando”, ressaltou o candidato.