Quinto Sonido é um grupo musical dedicado a celebrar a música instrumental brasileira - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 20/08/2024 20:47

Barra Mansa - Durante a tarde desta terça-feira (20), a Escola Vocacionada à Música – Ciep 485 João Baptista Barros, no bairro Bom Pastor, recebeu para uma apresentação didática o quinteto de metais do ‘Quinto Sonido’. O grupo é formado por cinco músicos da região Sul Fluminense, sendo um deles, professor da unidade, Wilian Oliveira, que toca trompete. O objetivo principal do encontro foi trazer maior interação e fortalecer o aprendizado desenvolvido na escola, quanto a repertórios, instrumentos, dentre outros temas.



A diretora da escola, Saionara Maciel, destacou que esse tipo de evento agrega muito para os estudantes e abre o campo para que eles se tornem músicos cada vez melhores. “A apresentação do Quinto Sonido em nossa escola é algo maravilhoso, pois eles trazem para os alunos todo o conhecimento e experiência, servindo de exemplo para que possam se inspirar, tornando-se músicos de qualidade e excelentes profissionais”, disse.



O grupo é composto por: Wilian Oliveira (trompete); Weslei Sullivan (trompete); Marcos Gonçalves (trompa); Thiago Alves (trombone); Isac Francis (tuba) – que também é maestro na OSBM (Orquestra Sinfônica de Barra Mansa).



Francis ressaltou que a apresentação foi uma oportunidade única. “No concerto apresentado para os alunos, utilizamos a música brasileira como ferramenta para motivar e incentivar os jovens. Passamos a eles que a jornada de um profissional da música, assim como a de muitos outros, necessita de muita dedicação, esforço e estudo diário para atingir a excelência musical necessária para a atuação. Trabalhar com o que amamos é um privilégio”, afirmou.



Professor na unidade escolar, Wilian Oliveira, relatou a alegria de transmitir aos alunos todo o conhecimento por meio de um concerto. “O contato direto com os alunos nessas apresentações é muito importante para que vejam seus tutores realizarem na prática as ações ensinadas em sala de aula. Com isso, estimulam sua confiança nas execuções musicais e nos instrumentos”, disse.



O Quinto Sonido é um grupo musical dedicado a celebrar a música instrumental brasileira nos seus variados ritmos O quinteto foi criado em 2016 e desde então tem se apresentado e levado a música instrumental a pessoas de todas as idades. Conta com dois trompetes, uma trompa, um trombone e uma tuba.

O grupo demonstra versatilidade ao tocar desde músicas clássicas até temas de filmes, samba, rock e músicas populares mais atuais. Sua principal missão é democratizar o acesso à música instrumental com foco na riqueza da música brasileira.