Com novas aquisições, corporação passa a contar com 21 viaturas e duas motocicletas - Chico de Assis/CCS PMBM

Com novas aquisições, corporação passa a contar com 21 viaturas e duas motocicletasChico de Assis/CCS PMBM

Publicado 20/08/2024 21:03

Barra Mansa - Barra Mansa começou a receber, nesta terça-feira (20), as novas viaturas que irão compor a frota da Guarda Municipal, que é vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (SMOP). Ao todo são 10 veículos do modelo Fiat Pulse e uma caminhonete Fiat Titano. Com essas aquisições recentes, a corporação passa a contar com 21 viaturas e duas motocicletas.

As novas viaturas irão proporcionar ainda mais agilidade ao trabalho da Guarda Municipal, que trabalha diariamente no ordenamento do trânsito, no patrulhamento preventivo e na mediação de conflitos – através de ações em conjunto com outras forças de segurança.

O prefeito Rodrigo Drable disse que o investimento no trabalho preventivo é essencial para que o município continue apresentando redução nos índices de criminalidade, assim como tenha um fluxo de veículos sob controle. “Desde o início da gestão, estamos continuamente trabalhando para garantir as melhores condições e equipamentos para todos os setores da administração municipal. Com a segurança não poderia ser diferente. A Guarda Municipal tem um papel essencial no patrulhamento pelas ruas da cidade e, juntamente com a PM, está proporcionando uma cidade cada vez mais segura aos nossos moradores”, afirmou o prefeito.

O secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu, destacou que a chegada dos novos veículos tem um significado especial para Barra Mansa neste momento.

“Ao longo desses oito anos a nossa cidade evoluiu em números na melhoria da segurança pública. Nós trabalhamos de forma integrada com as demais forças de segurança, bem como fornecendo meios para nossa Guarda Municipal e melhorando a Central de Monitoramento, incrementando ações que visam garantir ao cidadão uma segurança de qualidade. Importante destacar que, desde janeiro, Barra Mansa não registra qualquer roubo a estabelecimento comercial, assim como não houve roubos na rua em vários meses. Continuaremos trabalhando para garantir a todos uma segurança de qualidade”, apontou Daniel Abreu.

O secretário informou ainda que, além da chegada das novas viaturas, está sendo modernizada a Central de Monitoramento – localizada no Parque da Cidade – que irá contar com sistema de reconhecimento facial e leitura de placas, além de operar de forma integrada com a Polícia Militar.