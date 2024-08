Unidades promovem entre estudantes um trabalho com foco na relação e no cuidado com a natureza - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 22/08/2024 20:16

Barra Mansa - A Educação de Barra Mansa tem recebido destaque com suas Escolas Vocacionadas Socioambientais. Atualmente o município conta com três unidades que promovem entre os estudantes um trabalho de excelência no ensino com foco na relação e no cuidado com a natureza. A primeira unidade foi implantada no ano de 2022, no Ciep 483 Ada Bogato, situado no bairro Paraíso de Cima. Em seguida, no ano de 2023, veio a Vocacionada Socioambiental Gelson Silvino, no bairro Moinho de Vento, enquanto neste ano de 2024 o bairro Vila Elmira foi contemplado com a terceira Socioambiental, instalada na Escola Municipal Vila Elmira. Todas elas funcionam em tempo integral.

Recentemente, a Associação Beneficente dos Professores Públicos Ativos e Inativos do Estado do Rio de Janeiro (Appai) publicou uma matéria trazendo toda a inovação proporcionada pela chegada das vocacionadas e destacou as propostas implantadas que geram sucesso. O texto pode ser encontrado no link https://www.appai.org.br/appai-educacao-revista-appai-educar-edicao-166-escola-vocacionada-socioambiental/

Um dos idealizadores do formato no município, o professor Lucas Peres deu mais detalhes sobre a linha de ensino utilizada pelas escolas socioambientais. “O intuito dessas escolas é oferecer um ensino em tempo integral de qualidade fomentando reflexões e discussões da Agenda 2030 com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)”, informou.

Lucas frisou ainda que todo o reconhecimento representa a consolidação de um trabalho dedicado. “Em pouco tempo as escolas despontaram no cenário nacional conquistando três prêmios ‘Nestlé por Crianças Mais Saudáveis’. Além disso, o Ciep 483 Ada Bogato participou de um vídeo da FAO – sigla em inglês da Organização de Alimentação e Agricultura da ONU (Organização das Nações Unidas) – sobre segurança alimentar”, contou.

Angela Costa, que é diretora pedagógica da Escola Vocacionada Socioambiental – Ciep 483 Ada Bogato, unidade pioneira em Barra Mansa, expressou sua alegria por ver o trabalho realizado sendo cada vez mais reconhecido. “Para nós que atuamos na área da Educação é motivo de muito orgulho. Fomos os primeiros a receber e ter nossa escola transformada. Os alunos voltam para suas casas cheios de conhecimento e podem transmitir aos seus familiares. Parabenizo ainda os professores, diretores e estudantes das outras duas vocacionadas socioambientais”, disse.

A vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima, parabenizou todos por alcançar uma posição de destaque em nível nacional e pontuou que os trabalhos nas Vocacionadas Socioambientais foram possíveis através de uma visão do prefeito Rodrigo Drable.

“Quero cumprimentar todos os servidores da Secretaria de Educação que trabalham diariamente em nossas escolas socioambientais para que nossos alunos tenham o melhor ensino e sejam formadores de uma consciência ambiental. Parabenizo ainda o prefeito Rodrigo, que através de sua gestão transformou a educação em Barra Mansa. Hoje estamos muito mais avançados que anos atrás. Fico muito feliz em ver todo esse reconhecimento dado ao nosso município”, disse Fátima.