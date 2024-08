20º Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura é realizado na Universidade Federal da Bahia, em Salvador - Mariana Passos/Divulgação

Publicado 23/08/2024 18:44

Barra Mansa - O presidente da Fundação Cultura Barra Mansa (FCBM), Marcelo Bravo, esteve presente, na quarta e quinta-feira (21 e 22), no 20º Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura (Enecult), que está acontecendo na Universidade Federal da Bahia (UFBA) em Salvador. O encontro é um dos maiores eventos acadêmicos sobre políticas culturais da América Latina e tem o intuito de consolidar e avançar no espaço de discussão sobre temas relacionados à cultura, numa perspectiva transversal e multidisciplinar.

Com programação entre os dias 19 e 24 de agosto, o evento reúne universidades e organizações governamentais de todo o país, contando com diversos Grupos de Trabalho (GTs) temáticos que organizam apresentações de trabalhos individuais e mesas coordenadas. Nesta edição são 23 Grupos de Trabalho, que têm encontros nas modalidades online e presencial.

Marcelo Bravo foi selecionado para apresentar dois artigos, um sobre o sistema de indicadores de Barra Mansa como modelo referência para o Brasil e o outro sobre a regulamentação municipal da Política Nacional Cultura Viva (PNCV) no Rio de Janeiro.

“O destaque é que Barra Mansa é pioneira numa forma de adotar a interpretação das metas, permitindo que as análises sejam feitas em parceria com a sociedade civil e com os agentes culturais que recebem recursos públicos para desenvolver seus projetos, de quaisquer fontes, sejam fontes próprias, editais, do Fundo Municipal de Cultura ou repasses federais e estaduais”, explicou Bravo.

Bravo ainda destacou que a Política Nacional Cultura Viva é a principal política de cultura comunitária em vigência no país e que existe um consórcio de universidades - como a Universidade Federal do Paraná, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Universidade Federal Fluminense (UFF) e a Universidade Federal da Bahia (UFBA) - que reúne regularmente pesquisadores e outros convidados para produzir conhecimento científico e pesquisa relacionada à aplicação do Programa Cultura Viva, com o objetivo de analisar tanto a gestão por parte dos líderes dos pontos de cultura quanto a capacitação de profissionais que atuam nas gestões públicas para a implementação desse programa.

O presidente da Fundação Cultura concluiu dizendo que Barra Mansa ainda não tem uma lei que regulamenta esse programa em nível municipal e, no estado, apenas as cidades do Rio de Janeiro, Nova Friburgo e Niterói possuem dispositivos legais que regulamentam e autorizam o investimento de recursos municipais para essa política.

Difundindo o conhecimento

A UFBA celebrou um termo de cooperação para doação de quase 30 livros da coleção Cult, que são produções literárias acadêmicas de um programa específico da UFBA para publicações sobre esse o trâmite de políticas culturais. Marcelo Bravo está trazendo as obras para o acervo da Biblioteca Municipal de Barra Mansa, que tem um setor específico para políticas culturais. O objetivo é difundir o conhecimento e possibilitar a formação de novos agentes com uma bibliografia adequada e de grande referência. Todos os detalhes sobre o Enecult podem ser conferidos no site: https://www.enecult.ufba.br/.