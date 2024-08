Palestra foi sobre tipos de violência contra mulher, formas de denúncia, e a importância do Agosto Lilás - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 23/08/2024 18:14

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Patrulha da Mulher e em parceria com o Centro de Integração Escola Empresa (CIEE), promoveu na tarde desta quinta-feira (22) um encontro no Centro Universitário de Barra Mansa (UBM) para abordar assuntos referentes à campanha ‘Agosto Lilás’. O mês é marcado por ações com o objetivo de destacar a importância do combate à violência doméstica e familiar contra a mulher.

A coordenadora da Patrulha da Mulher, Alcilene Novais, deu detalhes sobre os assuntos discutidos durante a palestra.

“Neste mês de conscientização e combate à violência contra a mulher, nós viemos para o evento a convite do CIEE para abordar esse tema que infelizmente ainda é recorrente e de extrema importância para os mais jovens. Durante a palestra, falamos sobre os tipos de violência contra a mulher, as formas de denúncia, a importância do Agosto Lilás, como é o funcionamento da Patrulha da Mulher, todos os nossos serviços e como as vítimas podem pedir ajuda”, explicou Alcilene.

A assistente e instrutora de desenvolvimento profissional do Centro de Integração Escola Empresa (CIEE), Naiana Rodrigues, frisou a importância do Agosto Lilás, além de ter agradecido ao UBM por dar oportunidade aos jovens aprendizes na unidade.

“Temos jovens de 14 a 24 anos inseridos no mercado de trabalho para aprendizagem através do programa Jovem Aprendiz, e nesta semana estamos trabalhando os assuntos acerca da campanha Agosto Lilás, buscando sempre levar conhecimento e desenvolvimento. Entendemos que devemos passar adiante, especialmente para as mulheres reconhecerem sinais de abuso, entenderem quais os tipos de violência e saberem onde buscar ajuda. É importante que cada mulher possa ser multiplicadora de conhecimento e, assim, ajude a salvar a vida de outra”, disse Naiana.

Para mais informações, a Patrulha da Mulher, que integra a Guarda Municipal (GMBM), disponibiliza o disque patrulha por meio do telefone (24) 99931-8829. O atendimento acontece de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.

Agosto Lilás

O movimento nasceu em 2016, com o objetivo de intensificar a divulgação da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340), que foi sancionada em 07 de agosto de 2006 e passou a ser chamada ‘Lei Maria da Penha’ em homenagem à mulher cujo marido tentou matá-la duas vezes e que desde então se dedica à causa do combate à violência contra as mulheres.