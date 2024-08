Objetivo é conhecer a realidade das instituições e dar transparência às ações desenvolvidas - Arquivo/CCS PMBM

Objetivo é conhecer a realidade das instituições e dar transparência às ações desenvolvidasArquivo/CCS PMBM

Publicado 25/08/2024 15:18

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa (SMASDH) e do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, está convocando as entidades para o cadastramento e recadastramento das organizações da sociedade civil, Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) e demais entidades que realizam projetos, programas, atendimentos e ações voltadas à pessoa idosa no município.

De acordo com o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Fanuel Fernando, o objetivo é conhecer a realidade das instituições e dar transparência às ações desenvolvidas. “Esse trabalho é uma forma de valorizar o trabalho realizado pelas entidades, contribuindo para a garantia da idoneidade e colaborando para o cadastro realizado no país, já que os dados são encaminhados para o banco nacional”, disse Fanuel.



A presidente do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, Laís Maria Gonçalves dos Santos, destacou que a sociedade civil tem papel fundamental no trabalho.

“O cadastramento e recadastramento de entidades da sociedade civil organizada que trabalham com a pessoa idosa em nosso município é muito importante, pois é através da participação da sociedade nos conselhos que o cidadão pode ajudar a definir políticas públicas adequadas para nossa realidade , acompanhar, avaliar e fiscalizar a aplicação dessas leis. Quanto maior a participação das entidades, maior também é a garantia de fazermos o melhor para a população idosa de Barra Mansa. Por isso, convocamos todas as entidades que trabalham com as pessoas idosas que se cadastrem ou atualizem os seus cadastros”, afirmou Laís.



O cadastramento ou recadastramento deve ser feito até o dia 15 de setembro. Para realizar o trâmite é necessário ir à Casa dos Conselhos, localizada na Rua Jorge Lóssio, nº 202, no Centro, ou entrar em contato através do e-mail casadosconselhos.barramansa@gmail.com e do telefone (24) 3512-5692.