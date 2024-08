Três suspeitos de tráfico foram presos na Rua Francisca Carlota Araújo, no bairro Santa Inês - Divulgação/PMERJ

Três suspeitos de tráfico foram presos na Rua Francisca Carlota Araújo, no bairro Santa InêsDivulgação/PMERJ

Publicado 28/08/2024 16:08

Barra Mansa - Policiais militares do GAT II (Grupamento de Ações Táticas da 2a Companhia) e do P2 (Serviço Reservado) prenderam três suspeitos de tráfico na Rua Francisca Carlota Araújo, no bairro Santa Inês, em Barra Mansa, na noite desta terça-feira (27).

Após denúncias de moradores de que três suspeitos estariam traficando drogas na localidade conhecida como Amendoeira, os PMs foram até o local e observaram a movimentação dos suspeitos, constatando a venda de drogas. As equipes policiais realizaram um cerco, e os elementos correram em direção à uma área de mata próxima, sendo perseguidos e detidos.

No local os suspeitos estavam traficando, os policiais militares apreenderam uma bolsa camuflada, com 82 pedras de crack, 18 pinos de cocaína, 16 pedaços de maconha, R$ 95 em espécie, uma réplica de pistola, dois aparelhos celulares e um artefato explosivo (granada). Após perícia, foram constatados 19 gramas de crack, 29 gramas de cocaína e 139 gramas de maconha.

Todo o material apreendido e os três presos - de 26, 24 e 19 anos - foram encaminhados para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa), onde permaneceram presos.