Encontro realizado pela Escola de Conselhos da UFRJ será no CEI Vieira da Silva, no CentroPaulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 27/08/2024 22:56

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa será representada neste sábado (31) em uma mesa redonda para discutir o enfrentamento de violências contra crianças e adolescentes. O encontro, realizado pela Escola de Conselhos da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), acontecerá no CEI (Centro de Educação Integrada) Vieira da Silva, no Centro, a partir das 9h.

A mesa redonda irá reunir membros de diversas cidades da Região Médio Paraíba, tendo como objetivo conhecer as demandas, os desafios e as estratégias adotadas para o enfrentamento das violências contra crianças e adolescentes, a partir das políticas setoriais do território.

Integrarão a mesa principal do evento: Ivan Alves da Cunha (representando a Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), Cátia Batista de Souza (Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos) e Luis Renan Gasse Bosoroy (Sest Senat). No encontro também estarão presentes Rosana Morgado, da Escola Estadual de Conselhos, e Kamila Nascimento, da Secretaria Municipal de Educação.

SERVIÇO

Mesa redonda: violências e violações contra crianças e adolescentes

Data: Sábado (31)

Horário: 9h às 12h

Local: CEI Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, no Centro, Barra Mansa