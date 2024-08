Ação acontece no país por conta do Dia Nacional da Educação Infantil, comemorado em 25 de agosto - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 29/08/2024 20:11

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está promovendo, desde segunda-feira (26), atividades para marcar a ‘Semana Nacional da Educação Infantil’. A ação acontece no país por conta do Dia Nacional da Educação Infantil, comemorado em 25 de agosto. Diversas atividades estão sendo promovidas junto a crianças de 0 a 5 anos de idade nas creches e escolas do município.

A assessora responsável pela Educação Infantil, Iralívia de Oliveira, deu mais detalhes sobre a iniciativa. “42 escolas, três núcleos e nove creches estão participando com uma programação específica envolvendo cerca de três mil crianças da Educação Infantil do nosso município”, disse, ressaltando que todas as Unidades Escolares de Educação Infantil participam com o objetivo principal de sensibilizar a comunidade escolar, pais, educadores, gestores e demais interessados sobre a relevância do cuidado e da educação na primeira infância.

A assessora de Educação Básica, Ionara Hygino Muniz, pontuou que as atividades são muito oportunas para agregar no aprendizado e desenvolvimento das crianças. “A Semana Nacional da Educação Infantil proporciona várias interações com os alunos, como conhecimento sobre a natureza e cuidados de saúde, dentre outros. Tenho certeza que isso vai somar muito para eles futuramente”, pontuou.