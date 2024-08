Menor foi apreendido com drogas por PMs, na Avenida Presidente Kennedy, na Vila Delgado - Divulgação/PMERJ

Publicado 29/08/2024 19:57

Barra Mansa - Um menor de 16 anos foi apreendido com drogas por policiais militares, na tarde desta quinta-feira (29), na Avenida Presidente Kennedy, na Vila Delgado, em Barra Mansa.



Os PMs estavam em patrulhamento, quando tiveram a atenção voltada para um beco. Quando a guarnição se aproximou, o menor estava saindo e falou: “Perdi!”. Em uma bolsa que estava com ele os policiais militares encontraram 51 pinos de cocaína (aproximadamente 51 gramas); 11 trouxinhas de maconha (cerca de 11g); 38 pedras de crack (cerca de 19g); e oito trouxinhas de skank (aproximadamente 8g).



O menor foi encaminhado à 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa), onde o fato foi apresentado para a autoridade policial. Na unidade foi feito um auto de infração e o menor foi liberado e entregue para a responsável legal, sendo autuado no fato análogo ao tráfico de drogas.

Apreensão de drogas



Em outra ocorrência registrada na Vila Delgado, na manhã desta quinta-feira (29), PMs em patrulhamento conseguiram apreender, na Rua Francisco Bento da Silva, 118 pinos de cocaína (120g); cinco sacolés de cocaína (5g); 64 trouxinhas de maconha (100g); 27 cigarros de maconha (27g); 64 pedras de crack (32g); 19 sacolés de haxixe (19g); e dois frascos de loló. Ninguém foi preso.



O material foi encaminhado à 90ª DP (Barra Mansa) para registro de ocorrência.