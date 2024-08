No início de agosto 11 novas viaturas foram somadas à frota da Guarda Municipal de Barra Mansa - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 30/08/2024 21:41

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Ordem Pública, segue atuante nas ruas do município com o objetivo de reforçar a segurança e a proteção dos cidadãos. Para ampliar o alcance e eficiência das ações da Guarda Municipal (GMBM), no início de agosto 11 novas viaturas foram somadas à frota. Nesta sexta-feira (30), parte do efetivo esteve baseada em diferentes pontos da cidade, realizando fiscalizações e monitoramento das áreas.

De acordo com o secretário de Ordem Pública, Daniel Abreu, o esforço empenhado na segurança pública da cidade vem gerando uma série de resultados positivos.

“Nós da Secretaria de Ordem Pública, junto com o prefeito Rodrigo Drable, estamos lutando insistentemente para a melhoria da segurança da nossa cidade. Ao longo desses quase oito anos de governo, Barra Mansa evoluiu em números de segurança pública e isso é consequência de um trabalho integrado de diferentes forças de segurança, até porque segurança pública também é um papel do Executivo. Nós seguimos trabalhando e fornecendo meios para a nossa Guarda Municipal, melhorando a nossa central de monitoramento e incrementando as ações que visam garantir ao cidadão uma segurança de qualidade”, disse.

O secretário destacou que o sucesso dessas iniciativas é comprovado pelos resultados obtidos. “Os números de 2024 apontam que não houve qualquer registro de roubo a estabelecimento comercial, desde janeiro. Além disso, tivemos diversos meses sem registro de roubo de rua”, disse Abreu.

Diferentes setores da GM foram contemplados com veículos totalmente novos: Ronda Escolar, Patrulha da Mulher e PET (Programa de Educação do Trânsito e Grupamento de Trânsito). Ao todo são 11 novas viaturas que, somadas ao efetivo do município, totalizam 21 veículos.

O comandante da GMBM, Paulo Sérgio Valente, detalhou mais sobre o impacto positivo das novas viaturas pelas vias da cidade. “Estamos oferecendo as melhores condições para que nossos agentes trabalhem com qualidade e sempre servindo ao nosso povo que merece. Em nome de toda corporação da Guarda, eu agradeço muito ao prefeito Rodrigo Drable por nos conceder essas novas viaturas que já estão otimizando os serviços diários, tanto nas áreas centrais quanto nos bairros. Além disso, em breve teremos reforço no efetivo com a chegada de novos agentes aprovados no último concurso”, informou Valente.