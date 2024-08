Vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima, marcou presença no encontro - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 30/08/2024 21:52 | Atualizado 30/08/2024 21:54

Barra Mansa - Um fórum para capacitar e dialogar com a rede que trabalha com a educação inclusiva no município foi realizado na quinta-feira (29). O evento aconteceu no auditório do Centro Educacional Integrado (CEI) Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, no Centro, e foi feito em parceria com o Cemae (Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado) e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.

Também compareceram representantes de diferentes cidades e coordenadores de Educação Especial das Redes Municipais de Educação da Baixada e Sul Fluminense, além de professores pesquisadores das seguintes cidades: Duque de Caxias, Barra Mansa, Paracambi, Mesquita, Mendes, Itaguaí e Paty do Alferes.

Coordenado pela doutora em Educação e professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Márcia Denise Pletsch, o fórum debateu como uma rede educacional eficiente é importante para desenvolver a percepção e reforçar que todos os alunos são iguais.

“Realizamos este momento em Barra Mansa junto aos trabalhadores que lidam com a educação inclusiva no município para mostrar que o nosso objetivo, além da troca de experiências, também é discutir a formação de profissionais e agentes de apoio à educação quanto ao serviço ofertado”, afirmou Márcia.

A vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima, destacou a importância de ações como essa para o município avançar cada vez mais. “É extremamente importante nós termos essa interação com os professores e os profissionais de outros municípios que trabalham com nossas crianças e adolescentes na educação inclusiva, mostrando que há lugar para todos. Em Barra Mansa nós temos o Cemae, que promove um trabalho de excelência e presta toda a assistência necessária para nossos jovens”, relatou Fátima.

Os participantes passaram o dia em Barra Mansa e tiveram a oportunidade de visitar o Cemae, o Centro Educacional Carlos Campbell, a Casa Azul Lea Aparecida Barbosa Almeida e a Oficina Profissionalizante Professora Didi Coutinho.