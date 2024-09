Escola Municipal Júlio Branco, no bairro Km 4, é uma das unidades que está recebendo intervenções - Paulo Dimas/CCS PMBM

Escola Municipal Júlio Branco, no bairro Km 4, é uma das unidades que está recebendo intervenções Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 05/09/2024 11:11

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa segue investindo em construções e reformas na área da educação. Atualmente a Escola Municipal Júlio Branco, localizada no bairro Km 4, é uma das unidades que está recebendo intervenções como reforma geral e a instalação de rampas de acessibilidade.

De acordo com o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, a Escola Municipal Julio Branco apresentava problemas estruturais que foram sanados com as intervenções. “Nossa equipe praticamente fez uma nova escola, com estrutura, fachada e telhados novos. As salas foram niveladas e, com as obras, a unidade ganhou salas de informática, leitura e de atendimento aos pais e alunos”, disse Eros.

Ainda segundo o secretário, atualmente a equipe trabalha na instalação dos acabamentos. “Toda a fase estrutural já foi finalizada e a principal mudança está na acessibilidade, com a substituição da escada por rampas. Atualmente estamos fazendo a instalação das pastilhas, pisos e azulejos, o que vai contribuir com a conservação dos espaços. Logo em seguida os serviços vão se concentrar na parte elétrica, pintura e a instalação de sanitários, pias e pontos para aparelhos de ar-condicionado, entre outros”, finalizou Eros.