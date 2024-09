Thiago Valério (PDT) é candidato a prefeito pela coligação ?Barra Mansa Tem Jeito' - Divulgação

Thiago Valério (PDT) é candidato a prefeito pela coligação ?Barra Mansa Tem Jeito'Divulgação

Publicado 04/09/2024 14:56 | Atualizado 04/09/2024 15:09

Barra Mansa - O Dia Cidades Barra Mansa vai publicar a partir desta quarta-feira (4) uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito no município. Os três primeiros colocadas nas pesquisas de intenção de voto foram escolhidos para a publicação, com a ordem da publicação das entrevistas definida por sorteio. As perguntas foram as mesmas para todos os candidatos, assim como o tamanho das respostas, estando isso pré-definido com as assessorias dos candidatos.

Confira agora a entrevista do candidato Thiago Valério (PDT), pela coligação “Barra Mansa Tem Jeito” (PDT, Federação Brasil da Esperança - PT, PC do B, PV)

1- Saúde e Educação são temas prioritários nos municípios. Quais são suas propostas para cada uma dessas áreas?

A área da saúde é destaque no nosso governo. Com um médico como vice-prefeito, o Dr. Maurício Amaral, teremos condições de construir o primeiro hospital municipal. Vamos modernizar o sistema dos postos de saúde para atender e fazer exames básicos no próprio bairro e criar um centro especializado para realização de exames de média e alta complexidade, como ultrassonografia e tomografia. Com a integração do sistema de saúde de forma digital ficará mais rápido agendar exames e consultas. Será o fim das filas de madrugada nos postos. Também vamos retornar com o atendimento de urgência da UPA da Região Leste que hoje está funcionando apenas como um posto. E para os distritos, vamos ter policlínicas com ambulâncias para os atendimentos de urgência.

Com um prefeito professor, e que já foi diretor da Fundação Municipal de educação de Niterói, a educação de Barra Mansa só tem a ganhar. Além de priorizar o ensino integral e a vinda de faculdades e institutos federais para Barra Mansa, vamos retornar com a eleição para as diretoras e devolver aos professores a regência. Cuidar das crianças também é prioridade. Vamos construir mais creches adaptadas e inclusivas e dar tranquilidade para que as mães possam trabalhar.

Ampliar a frota de ônibus escolar e investir na alimentação dos alunos também faz parte do nosso plano de governo. Priorizando a compra de alimentos da agricultura familiar dos nossos distritos, garantimos refeição de qualidade para os alunos e geramos renda para os trabalhadores rurais. Valorizar a educação inclusiva, construir um espaço apropriado para abrigar o Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado (CEMAE) e desenvolver espaços pedagógicos para as crianças aprenderem brincando é um compromisso. Uma cidade que investe em educação, investe em desenvolvimento. Com você tem jeito!

2-O que você considera o problema que mais afeta o município, e como pretende enfrentá-lo?

A saúde hoje é o grande problema de Barra Mansa. Por isso vamos investir na construção do hospital municipal e no atendimento de qualidade nos bairros. Também falta água na torneira das pessoas. Não podemos aceitar que carro pipa vire rotina para encher a caixa d’água das pessoas. Temos uma Estação de Tratamento de Água que não opera nem sua capacidade. Se aumentarmos a produção e construirmos reservação, é possível distribuir água para toda a cidade sem privatizar o Saae.

Além disso, nossa cidade está parada no tempo, falta emprego e renda, falta cuidado com as pessoas. Temos um grande potencial turístico e econômico atrelado aos distritos de Barra Mansa. Incentivar o turismo religioso em Floriano é uma forma de atrair turistas e trazer renda para a cidade. Amparo e Santa Rita de Cássia são grandes polos agrícolas que podem ser incentivados. Sem falar de Rialto e Antônio Rocha com um atrativo esportivo com locais para corridas e ciclismo.

Precisamos de uma cidade tecnológica e conectada. Sabemos que é possível fazer e vamos desenvolver toda essa infraestrutura para trazer desenvolvimento. Hoje nem cidade dormitório Barra Mansa consegue ser por não oferecer condições de lazer e diversão. Jeito tem para fazer a cidade mudar de verdade.

3- Quais são suas propostas para a geração de empregos?

Barra Mansa tem um grande potencial de desenvolvimento que pode ser no comércio, agricultura ou turismo. Com a criação da Agência Municipal de Desenvolvimento Econômico, vamos atrair investimentos voltadas à expansão das atividades econômicas produtivas, novas empresas e negócios.

Isso inclui a modernização do Centro da cidade para funcionar como um shopping a céu aberto e a valorização dos distritos para serem polos turísticos e agrícolas. Quando comparamos Barra Mansa com as cidades vizinhas, percebemos que é a cidade que menos se desenvolveu nos últimos anos.

Investir em parques tecnológicos e centros de inovação são essenciais para transformar a economia local, estimular o empreendedorismo e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Para isso vamos criar espaços dedicados à inovação, atraindo startups e empresas geradoras de alta tecnologia, além de implantar, no Parque da Cidade, o Centro Municipal de Inovação.

Também está no nosso plano de governo resgatar as origens da Flumisul para que ela volte a funcionar como um ambiente de negócios atraindo investidores estrangeiros. Com você, e com Thiago Valério, tem jeito!

4- Os eventos climáticos extremos já são uma realidade e ocorrem cada vez com mais frequência. Qual a sua proposta para minimizar os riscos e eventuais consequências desses eventos?

A falta de preparo das cidades para enfrentar os eventos climáticos custam a vida das pessoas. Todos os anos enfrentamos alagamentos e desmoronamentos. Vamos transformar Barra Mansa em uma cidade inteligente, adaptada e que consiga integrar a área urbana com o meio ambiente.

Também vai ser desenvolvido um Plano Municipal de Ação Climática com metas específicas de redução de emissões, em conformidade com o compromisso para o Federalismo Climático (Resolução do Conselho da Federação nº 3/2024), além de implementar a Agenda Municipal de Qualidade Ambiental Urbana em consonância com as diretrizes do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e fortalecer o Programa de Corte e Poda Seletiva da Vegetação respeitando a legislação e as técnicas adequadas.

Como a orientação e a prevenção são fortes aliados, os alunos serão incentivados na prática da educação ambiental. Com você tem jeito de cuidar da nossa cidade e do clima.

5-Qual a sua proposta para o meio ambiente?

Acreditamos que a integração entre a conservação ambiental e um desenvolvimento rural sustentável envolve a preservação dos nossos recursos naturais. Por isso teremos um novo conceito de desenvolvimento socioeconômico na área rural do Município, com foco em responsabilidade ambiental, sustentabilidade e empreendedorismo rural.

Também vamos reestruturar e aumentar o efetivo de agentes da Guarda Municipal Ambiental, além de destinar 100% da arrecadação decorrente do ICMS Verde (ICMS Ecológico) ao Fundo Municipal de Conservação Ambiental (FUNCAM), implantar o Programa Agenda Ambiental na Administração Pública com redução de material de consumo e energia nos prédios públicos.

Identificar as potencialidades e atrativos turísticos das Unidades de Conservação existentes, estimulando o ecoturismo de base comunitária.

6-Qual a sua proposta para a segurança pública?

Os dados sobre a criminalidade em Barra Mansa indicam a necessidade urgente de um trabalho de segurança que garanta a tranquilidade das pessoas. Para isso é urgente a realização de concurso público para a guarda municipal, além de melhorar a estrutura de trabalho e equipamentos. Precisamos ampliar o sistema de monitoramento de câmeras para cobrir a cidade inteira.

Ampliar a parceria do município com o estado para aumentar o número de efetivo de policiais militares nas ruas. Com uma proposta de diálogo com a população, vamos criar o Conselho Comunitário de Segurança e ampliar o trabalho de prevenção da violência e a proteção da juventude. Com essas iniciativas, com Thiago Valério e com você a segurança tem jeito.