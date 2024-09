Marcelo Cabeleireiro (União Brasil) é candidato a prefeito pela coligação ?União por Barra Mansa? - Divulgação

Publicado 06/09/2024 15:29

Barra Mansa - O Dia Cidades Barra Mansa publicou esta semana uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito no município, que se encerra nesta sexta-feira (6). Os três primeiros colocadas nas pesquisas de intenção de voto foram escolhidos para a publicação, com a ordem da publicação das entrevistas definida por sorteio. As perguntas foram as mesmas para todos os candidatos, assim como o tamanho das respostas, estando isso pré-definido com as assessorias dos candidatos.

Confira agora a entrevista de Marcelo Cabeleireiro (União Brasil), candidato a prefeito pela coligação “União por Barra Mansa” (PRD/DC/PRTB/Novo/PMB/PSB/Federação PSDB Cidadania/Avante/Mobiliza/União)

Saúde e Educação são temas prioritários nos municípios. Quais são suas propostas para cada uma dessas áreas?

Não temos uma Secretaria de Saúde, temos uma Secretaria de Doença, não se trabalha prevenção, só se trata doença. A saúde em Barra Mansa está entre as principais preocupações da população. Muitos cidadãos enfrentam longas esperas para consultas, exames e cirurgias, e, infelizmente, alguns chegam a falecer sem ter acesso ao atendimento necessário. É inadmissível que nossos moradores precisem buscar serviços de saúde em outras cidades por falta de estrutura local.

Em nosso governo, vamos transformar essa realidade, verificando a viabilidade de reabertura da UPA da Região Leste, com pronto atendimento e um Centro de Imagem moderno. O Hospital da Mulher será ampliado para atender de forma especializada, e as UBS, serão reformadas. A UPA Centro ganhará novo espaço. Vamos descentralizar a Farmácia Municipal e estender o horário de funcionamento dos postos de saúde em áreas mais populosas.

Além disso, cuidaremos da saúde mental, da odontologia e da inclusão, com a criação de um setor específico para mães de crianças autistas e deficientes.

Vamos reduzir as filas de espera, modernizar a marcação de consultas por aplicativo e incluir a telemedicina. Nosso compromisso é oferecer saúde de qualidade, humanizada e acessível para todos.

A Educação é a base para o futuro de nossa cidade, e por isso merece atenção especial. Em Barra Mansa, vamos garantir que nossas escolas estejam preparadas para oferecer um ensino de qualidade, começando pela reforma das unidades escolares e a conclusão das obras em andamento. Nosso foco será na acessibilidade e no conforto, com a instalação de ar-condicionado em todas as escolas municipais, garantindo um ambiente adequado para alunos e professores.

A educação em tempo integral será reestruturada, com prédios preparados e profissionais capacitados. Hoje temos 10 escolas e sete creches em tempo integral. Vamos ampliar esse número. Vamos zerar as filas por vagas em creches, garantindo atendimento desde o berçário e durante todo o ano, oferecendo as mães a rede de apoio necessária para que possam trabalhar com tranquilidade.

Também iremos investir na capacitação dos nossos educadores, na inclusão de crianças autistas e deficientes, e no combate à evasão escolar. Nosso objetivo é construir uma educação que prepare nossos jovens para o futuro, com oportunidades reais de crescimento e desenvolvimento.

O que você considera o problema que mais afeta o município, e como pretende enfrentá-lo?

Barra Mansa enfrenta uma série de desafios que impactam diretamente a vida de seus moradores. Pela primeira vez na história Barra Mansa diminuiu, perdeu habitantes. O desemprego, a falta de perspectivas econômicas, a insegurança, e os problemas na saúde e habitação são alguns dos temas mais urgentes. Mas talvez o maior obstáculo seja a falta de confiança da população na administração pública, resultado de sucessivos escândalos que vão desde assédio sexual até denúncias de corrupção e má gestão.

Essa última citação pode ser bem exemplificada com o empréstimo de R$ 60 milhões junto à AgeRio para a realização de obras no município, muitas delas desnecessárias, mas que serão pagas com dinheiro que poderia ser usado na saúde por exemplo.

A atual gestão teve mais de sete anos para realizar esses serviços e até a manutenção essencial do município foi feita de forma precária. Praticamente, às vésperas das eleições realizam a reforma de praças e o asfaltamento de ruas, mas, não investem no que realmente é prioridade; a vida humana.

Enquanto isso, os serviços de saúde continuam precários. Outro detalhe é sobre quem vai pagar essa dívida milionária: serão penalizados todos os serviços públicos no futuro.

Por isso, nosso compromisso é devolver a Barra Mansa o protagonismo no Estado do Rio, combatendo a corrupção com transparência e ética, e implementando políticas públicas que realmente atendam às necessidades da população. Vamos trabalhar para gerar empregos, melhorar a qualidade dos serviços públicos, e transformar Barra Mansa em uma cidade segura, próspera e acolhedora.

Quais são suas propostas para a geração de empregos?

Barra Mansa não pode continuar sendo uma cidade dormitório, onde nossos jovens e adultos precisam continuar mudando, e sair daqui em busca de oportunidades de empregos, lazer e cultura, sempre em outros municípios. Além disso, no município, a média salarial está menor que dois salários mínimos mensais (segundo dados do IBGE) , baixo valor para o sustento de uma família. Vamos reverter essa situação atraindo novas empresas e criando um ambiente favorável ao empreendedorismo e à inovação.

Nosso plano inclui a criação, de fato, do Condomínio Industrial na área da antiga Edimetal e a facilitação do acesso à Zona Especial de Negócios, lá na Dutra. Vamos desburocratizar o licenciamento de atividades econômicas e apoiar os microempreendedores com programas de capacitação e acesso ao crédito.

Queremos fomentar o empreendedorismo de base tecnológica, em parceria com a CDL, Aciap-BM, Sicomércio, Sulcarj e outras entidades, e viabilizar grandes projetos de desenvolvimento econômico. Além disso, vamos adequar nossa legislação à Lei Estadual nº 6.979/15, (Lei Rosinha) que está parado na Prefeitura, bem como a Lei do Aço, com incentivos para atrair investimentos; implementar o programa "Emprega Mais" com a finalidade de identificar as vagas existentes no mercado e oferecê-las aos que buscam o primeiro emprego ou a sua recolocação. Barra Mansa merece mais empregos.

Os eventos climáticos extremos já são uma realidade e ocorrem cada vez com mais frequência. Qual a sua proposta para minimizar os riscos e eventuais consequências desses eventos?

Todos os anos nosso município sofre com as intempéries climáticas. São deslizamentos de encostas, como os que colocam em risco a vida de famílias de diversos bairros da Região Leste, entre outras localidades; as cheias dos Rios Barra Mansa, Bocaina e Bananal, que acometem sérios prejuízos à população ribeirinha do Nova Esperança, Boa Sorte, São Luiz, Santa Clara, Siderlândia e Colônia. Essa situação também acaba ocorrendo nos distritos de Floriano e de Nossa Senhora do Amparo, quando frequentemente há o transbordo do Rio do Turvo.

Vamos aprimorar nosso plano de contingência, implementando ações preventivas, como o plantio de árvores e a construção de barreiras naturais para proteger áreas vulneráveis. Vamos incentivar a “produção de água”, através da proteção de nascentes no meio rural de forma remunerada.

Também vamos garantir os recursos do Governo Estadual para a construção da barragem no Rio Barra Mansa, criando uma proteção eficaz contra enchentes, mas que seja segura, e que não seja feita às pressas, se não vira até um risco pra mais de 30 mil pessoas. A implantação de um Centro de Monitoramento e Alertas será essencial para que possamos antecipar as intempéries e preparar nossa população.

Além disso, investiremos na infraestrutura da cidade, com melhorias no sistema de limpeza e drenagem, revitalização de encostas e áreas degradadas, sempre com foco na proteção da vida e do meio ambiente.

Qual a sua proposta para o meio ambiente?

Na área ambiental, nosso principal objetivo é tornar Barra Mansa uma cidade sustentável, onde desenvolvimento urbano caminhe lado a lado com a preservação ambiental, promovendo a melhoria da qualidade de vida, a redução do impacto ambiental, a resiliência e adaptação às mudanças climáticas, além da Inclusão social e equidade.

Nessa perspectiva, vamos mapear as áreas verdes do município para implementar programa de reflorestamento, veja todos esses morros só cobertos de mato, vamos transformar em áreas cobertas de arvores; criar o Programa Municipal de recuperação de áreas deterioradas e o Programa Municipal de Arborização Urbana, com a melhoria do serviço do "Disk Mudas". Também vamos concluir as obras das Estações de Tratamento de Esgoto do Barbará e do Ano Bom, que estão abandonadas. Hoje, nosso município trata menos de 2% do esgoto.

Nossa proposta inclui ainda a realização de estudos técnicos para a canalização de córregos nos bairros Santa Clara, Colônia, Siderlândia, Jardim América, entre outros e também a captação de recursos federais disponíveis para colocar energia solar nas unidades escolares. Queremos atualizar a Política Municipal de Gestão e Saneamento Básico em parceria com o Saae, fortalecer as relações institucionais com Agevap/Inea/Ceivap para realização de projetos de recursos hídricos e criar programa destinado à limpeza, manutenção e desassoreamento de rios, seus leitos e canais, como o córrego da Vila Elmira. Barra Mansa merece mais Meio Ambiente.

Qual a sua proposta para a segurança pública?

A vulnerabilidade de Barra Mansa em relação à criminalidade tem aumentado ao longo dos anos, deixando nossa população vulnerável. Temos um prédio preto no meio da Cidade para colocar uma central de monitoramento, mas não tem câmera. Volta Redonda já até ofereceu ajuda técnica para implantarmos aqui, mas a incompetência é grande, 8 anos e o prédio abandonado. A administração atual não tomou as medidas necessárias para conter esse avanço.

Embora a segurança pública seja uma atribuição estadual, o município pode e deve atuar em parceria com as forças de segurança para proteger nossos cidadãos. Para isso, nossa meta é ampliar o efetivo da Guarda Municipal; implementar um Plano Municipal de Prevenção à Violência e garantir a vigilância nas instalações públicas com monitoramento e patrulhamento contínuo.

Também queremos fortalecer a Defesa Civil e trabalhar em conjunto com o Conselho Comunitário de Segurança Pública para criar programas que combatam a violência e promovam a paz em nossas comunidades.

Com foco na proteção das mulheres, vamos buscar a instalação de uma Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e apoiar as igrejas em programas de prevenção ao uso de drogas, ajudando a resgatar vidas e reconstruir famílias, além de fomentar parcerias com o objetivo apoiar o tratamento de dependentes químicos.