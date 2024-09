?6ª edição do Concurso Fotográfico ? Boas Práticas Ambientais? foi realizada no Parque de Saudade - Cidinha Andrade/CCS PMBM

Publicado 06/09/2024 17:20

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio das secretarias de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMMADS) e de Educação (SME), juntamente com o Grupo Técnico de Educação Ambiental (GTEA) e o apoio da empresa ArcelorMittal, realizou nesta quinta-feira (5) a ‘6ª edição do Concurso Fotográfico – Boas Práticas Ambientais’. O evento foi realizado no Parque Natural Municipal de Saudade.

Com o tema ‘Dura Vida de Inseto’, alunos de 6º ano de 21 unidades escolares diferentes expuseram suas fotos feitas por meio de um apoio acadêmico que teve a orientação e acompanhamento dos professores. Todos os participantes receberam medalhas e certificado, sendo que os três primeiros colocados receberam prêmios: o primeiro levou uma assistente virtual inteligente; o segundo ficou com um smartwatch (relógio de pulso inteligente multifuncional); e o terceiro colocado ganhou um fone de ouvido sem fio. Os professores que lecionam para os alunos também foram premiados.

O secretário de Meio Ambiente de Barra Mansa, Rodrigo Viana, parabenizou todos os estudantes pelo empenho e talento. “Diante de tantos assuntos que abrangem o meio ambiente e que são necessários, como a questão da preservação ambiental e o cuidado com a natureza, promover para as nossas crianças e adolescentes uma feira com mostras fotográficas sobre os insetos é algo extraordinário. Isso os estimula e dá liberdade para criarem e serem fotógrafos. Quem sabe um deles até se interessa pela área e se torna um grande profissional. Parabéns aos pais, professores, orientadores e, principalmente, aos estudantes”, disse o secretário.

A engenheira ambiental e coordenadora de Educação Ambiental, Maiara Oliveira Sá, demonstrou sua alegria em ver o dom que os participantes apresentaram e como é gratificante ver o crescimento do concurso.

“Neste ano buscamos chamar a atenção para a importância dos insetos na preservação dos nossos ecossistemas. Esses pequenos seres são essenciais para a polinização, o controle biológico e a reciclagem de nutrientes, e é fundamental que as novas gerações reconheçam e valorizem esse papel. O concurso é uma forma de incentivar os alunos a explorarem sua criatividade enquanto refletem sobre as práticas sustentáveis. Acredito que iniciativas como essa são cruciais para construir uma sociedade mais consciente e comprometida com o meio ambiente”, frisou Maiara.

Premiação:

1ª colocada: Pethala Cristina da Silva Diniz Ferraz – aluna do Colégio Municipal Antônio Pereira Bruno.

2º colocado: Vinícius Pereira dos Santos – aluno do Colégio Municipal Prefeito Luiz Amaral.

3º colocado: João Miguel Balbino – aluno do Ciep Municipal 483 Ada Bogato