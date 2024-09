Abertura da edição 2024 da Expo BM teve show da cantora cristã Isadora Pompeu - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 06/09/2024 17:15

Barra Mansa - A abertura da edição 2024 da Expo BM contou com show da cantora cristã Isadora Pompeu, no Parque da Cidade, na noite desta quinta-feira (5). O show faz parte da programação diversificada que até domingo contará com shows de Mumuzinho, Buchecha, Blitz, Di Ferrero, Paula Fernandes, Yasmim Santos e diversos artistas regionais.

O primeiro show da noite de quinta-feira foi de Thiago Melod, que falou da emoção de estar se apresentando em Barra Mansa. “É uma honra poder ministrar dentro da minha cidade, estou muito feliz com esse momento incrível. Eu tenho o costume de ministrar pelo Brasil, mas fazer isso dentro de casa é diferente, uma responsabilidade muito maior. É uma oportunidade de mostrar para Barra Mansa e para a região o que Deus tem feito no meu ministério, na minha vida e na vida de todos da minha equipe”, disse.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, comemorou a volta do evento ao calendário oficial do município.

“A abertura da Expo marca um momento muito importante para a história da cultura da nossa cidade, pois é o maior evento do calendário cultural e está de volta. Ficamos muito felizes em conseguir parcerias, especialmente do Governo do Estado do Rio de Janeiro, que possibilitou que a festa fosse realizada. A participação da Prefeitura, com suporte institucional e na manutenção do espaço, comprova que a gente tem condições de receber e atrair investimentos no setor da economia criativa. Essa abertura, com o público presente, a energia no alto e o sucesso de uma artista do peso da Isadora Pompeo, mostra que a gente está fazendo um trabalho perfeito”, expressou Bravo.

Quem também marcou presença foi o secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, que destacou a importância dos investimentos na área do entretenimento. “É um prazer a gente estar vendo essa retomada da Expo BM. É uma determinação do governador Cláudio Castro que a gente volte a investir nesses eventos do interior, que geram fluxo turístico e renda para as pessoas da cidade. Ver a Expo BM voltando com essa qualidade e essas atrações e a Prefeitura conseguindo trazer parceiros também para desafogar o caixa mostra a responsabilidade que o prefeito Rodrigo Drable também tem com o recurso público”, afirmou Tutuca.

O prefeito Rodrigo Drable destacou o retorno do evento e convidou a população para a participação. “A abertura da Expo 2024 foi uma noite de bênção. Nesta sexta-feira (6), nós teremos dois grandes shows com o Mumuzinho e do Buchecha e eu tenho certeza que o Parque da Cidade vai ser pequeno para o tamanho da energia do público. A estrutura está maravilhosa e esperamos todos”, disse o prefeito.