Nesta segunda-feira (9), a primeira unidade visitada foi a Escola Municipal Gelson Silvino, no Moinho de Vento - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 09/09/2024 19:11

Barra Mansa - O Dia do Biólogo foi celebrado no dia 3 de setembro. Em respeito a profissão e a biodiversidade, a prefeitura de Barra Mansa, por meio das secretarias de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e de Educação, realiza oficinas nas Escolas Vocacionadas Socioambientais. Nesta segunda-feira (9), a primeira unidade visitada foi a Escola Municipal Gelson Silvino, no bairro Moinho de Vento. A atividade tem o apoio das equipes do Instituto Nacional do Meio Ambiente (Inea).

A engenheira ambiental e coordenadora de Educação Ambiental, Maiara Oliveira Sá, ressaltou como a oportunidade traz benefícios para os estudantes. “As palestras levam para as crianças temas de cuidado e preservação da natureza. Além disso, promovem a interação e aguçam a criatividade dos alunos, mostrando a eles, através de atividades e brincadeiras, o interesse pela biologia”, frisou.

Já a coordenadora do Inea, Kelly Vidal, detalhou a ação. “A proposta da nossa equipe socioambiental é promover atividades socioeducativas que cumpram com o compromisso social e ambiental, a partir da percepção dos alunos. Queremos transmitir para nossas crianças esse conceito de boas práticas ambientais”, disse.

Haverá ainda oficinas nesta terça-feira (10), no CIEP 483 Ada Bogato, e na quarta-feira (11), no Colégio Municipal Vila Elmira.