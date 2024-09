Iniciativa da ONU consiste em realizar experimentos com foco no bem-estar social e cuidado com a natureza - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 11/09/2024 19:37

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Educação (SME), trouxe para os alunos da rede municipal um projeto chamado ‘ArLimpoAgora’, uma iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) que consiste em realizar experimentos científicos com o foco no bem-estar social e cuidado com a natureza. A ação nas escolas engloba diferentes países ao redor do mundo. Os alunos de Barra Mansa se cadastraram por meio do site https://www.cleanairblueskies.org/pt-br, onde podem ser conferidos todos os detalhes da iniciativa. O projeto percorreu escolas do município e, nesta semana, os alunos foram para uma praça no bairro Boa Vista II, em frente ao Colégio Municipal Peixoto Júnior, para demonstrar na prática o que aprenderam. Idealizador das atividades em Barra Mansa, o professor e assessor pedagógico na Secretaria de Educação, Lucas Peres, pontuou sobre o objetivo da proposta.

“Em virtude das queimadas comuns nesta época do ano, o ar fica muito seco e causa riscos a nós humanos. Portanto é de suma importância que verifiquemos as condições do ar em nossa cidade. E a ONU trouxe para os países esse olhar, para que os estudantes possam observar e trabalhar sobre influências em nosso planeta. Tenho certeza que eles vivenciaram grandes experiências e voltaram diferentes após o aprendizado”, disse o professor, que ainda destacou que houve uma grande aula aberta com boa adesão da comunidade. A diretora da escola, Juliana Mota, ressaltou como foi importante para a instituição ser incluída nesse projeto. “A proposta é inovadora. Os alunos ficaram muito engajados e ansiosos para desenvolver e a comunidade está cada vez mais curiosa”, apontou.

