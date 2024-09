Programação do 32º Torneio Leiteiro de Amparo se estende até domingo (15) - Chico de Assis/Arquivo CCS PMBM

Programação do 32º Torneio Leiteiro de Amparo se estende até domingo (15)Chico de Assis/Arquivo CCS PMBM

Publicado 10/09/2024 19:15

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e da Fundação Cultura, em parceria com os produtores rurais de Amparo, realizará a partir desta quinta-feira (12), o 32º Torneio Leiteiro de Amparo. A programação do evento vai se estender até domingo (15).



A edição deste ano terá a participação de 15 produtores e aproximadamente 30 animais. Haverá premiação para diferentes categorias de produção diária de leite – vacas de até 30, 40 e 50 quilos, além de produção livre.



Com relação ao entretenimento, o evento terá diversos shows, concurso ‘Garota Country’, entre outras atrações. Ônibus extras serão disponibilizados para garantir o fácil acesso da população em todos os dias de festa.



Segundo Bruno Meirelles, secretário de Desenvolvimento Rural, a expectativa do Torneio é bem alta para finalizar o ano de eventos. “Estamos buscando fechar o ano com chave de ouro e tentar bater as médias do ano passado em número de vacas e número de produtores. Esperamos neste ano também concluir as obras da estrada que liga Santa Rita a Amparo”, disse Meirelles.

Confira a programação:



Quinta-feira (12)



19h- Abertura e Santa Missa (Galpão)



21h- Zero Bela



0h- Encerramento



Sexta-feira (13)



20h- Concurso Garota Country 2024



20h30- Jô e Samuel



22h30- Os Brabos do Forró



1h- Ricardão do Forró



3h- Encerramento



Sábado (14)



20h30- Billa dos Teclados



23h- Gilberto Valente



1h30- Rodrigo Gavi



4h- Encerramento



Domingo (15)



15h30- Brenno e Alan Matos



18h30- Rodrigo Müler



21h30- Alecsandro Rios



23h30- Encerramento



No intervalo das atrações haverá apresentação do DJ Vinny