Trabalhos ficarão expostos até sexta-feira (13), com entrada aberta para a comunidade - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 10/09/2024 19:24

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Educação, está realizando no Centro Educacional Integrado (CEI) Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, a 6ª Mostra de Arte e Cultura, com trabalhos feitos por estudantes da rede municipal de ensino. Participam da mostra alunos dos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano). Os trabalhos ficarão expostos até sexta-feira (13), com entrada aberta para a comunidade.

Por meio de uma seleção feita pelos professores das unidades escolares, os trabalhos foram indicados para serem expostos no CEI. Não há um tema específico para as obras, o que permitiu que os alunos tivessem liberdade para usar sua criatividade e imaginação.

A assessora pedagógica dos anos finais, da SME, Ana Cláudia Monteiro, detalhou mais sobre a exposição. “É uma coletânea dos trabalhos que os estudantes vêm realizando ao longo de todo o ano. Cada escola trouxe um quantitativo de obras e o espaço foi organizado para que a mostra ficasse bem apresentada e bonita”, disse.

Também presente na abertura do evento, a Gerente de Educação Básica, Ionara Hygino Muniz, parabenizou todos e se mostrou muito contente com os resultados. “Tenho certeza de que este momento vivido pelos alunos jamais será esquecido. Além de ser uma oportunidade para interação e troca de experiências, conseguimos revelar vários talentos. Quero deixar meu agradecimento a todos os participantes, parabenizá-los e também cumprimentar os servidores da Pasta de Educação pelo grande trabalho”, apontou Ionara.