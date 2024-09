Vacinação será em diferentes bairros, sendo realizada em escolas, postos de saúde e unidades móveis - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 11/09/2024 19:53

Barra Mansa - A Coordenadoria de Vigilância em Saúde Ambiental de Barra Mansa, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vai iniciar no próximo fim de semana, (14 e 15), das 8h às 16h, a aplicação da vacina antirrábica em cães e gatos. A imunização tem o objetivo de prevenir a raiva, uma doença infecciosa transmitida por um vírus, que pode ser mortal tanto para os animais quanto para as pessoas. A vacinação vai contemplar diferentes bairros do município, sendo realizada em escolas, postos de saúde e unidades móveis.

A médica veterinária e supervisora técnica da Vigilância em Saúde Ambiental, Millena Borges, deu algumas orientações para os tutores que irão levar seus animais. “É importante a presença de uma pessoa adulta para fazer a contenção do animal. Os filhotes só devem ser imunizados a partir do 3º mês de vida e é necessário que todo animal esteja em boas condições de saúde. Importante destacar ainda que cadelas prenhas ou amamentando não devem ser vacinadas”, explicou Millena.

O secretário de Proteção e Bem-Estar dos Animais, Alexandre Caneda, ressaltou que a imunização é essencial, principalmente por ser a única vacina obrigatória para cães e gatos no Brasil. “A vacina antirrábica é importante para prevenir a raiva, uma doença que pode ser transmitida para os humanos por meio de mordidas, arranhões e lambidas de cães e gatos. Ela é fundamental para diminuir a incidência de raiva em cães e gatos e também a raiva humana”, disse o secretário.

Para esclarecimento de dúvidas, basta entrar em contato com a Vigilância em Saúde Ambiental por meio do telefone: (24) 3512-0722. A programação completa da vacinação antirrábica nos dias 14 e 15 de setembro está sendo divulgada no perfil da Prefeitura de Barra Mansa no Instagram: @barramansarj.

Caminhada do Amicão

Pela primeira vez, neste domingo (15), Barra Mansa vai receber a tradicional ‘Caminhada do Amicão’. O evento, que é promovido pela TV Rio Sul, conta com encontros entre cães e tutores apaixonados por seus pets. A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Proteção e Bem-Estar dos Animais (SMPA), em parceria com a Vigilância em Saúde Ambiental, estará presente das 9h às 13h, na nova avenida do Pátio de Manobras, no Centro, através de uma tenda para vacinação e atendimentos.