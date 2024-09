Feira multissetorial será realizada de 18 a 21 de setembro, no Parque da Cidade, em Barra Mansa - Arquivo/CCS PMBM

Feira multissetorial será realizada de 18 a 21 de setembro, no Parque da Cidade, em Barra MansaArquivo/CCS PMBM

Publicado 16/09/2024 15:13

Barra Mansa - A 23ª edição da Flumisul está chegando. A maior feira multissetorial do Rio de Janeiro acontecerá de 18 a 21 de setembro, no Parque da Cidade, no Centro de Barra Mansa. Uma das grandes novidades deste ano será a realização do ‘Empreenda+Mulher’, evento sobre empreendedorismo feminino promovido pelas secretarias estaduais da Mulher e de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços.

De acordo com o subsecretário de Desenvolvimento Econômico de Barra Mansa, Jair Francisco Gomes, a participação do Governo do Estado mostra a grandeza e a importância da Flumisul para o Rio de Janeiro como um todo.

“Essa é a maior feira multissetorial do estado, e estar em sua 23ª edição mostra a relevância do município no cenário de atração de investimentos, promoção de novos negócios e no fortalecimento dos diversos setores da economia. Prova disso são as parcerias de sucesso. Neste ano, as secretarias estaduais de Desenvolvimento Econômico e da Mulher trazem pela primeira vez para Barra Mansa o ‘Empreenda+Mulher’, ação com foco no empreendedorismo feminino, com atividades como palestras, rodas de conversa, oficinas e workshops”, destacou Jair.

Segundo a secretária interina de Desenvolvimento Econômico do Estado, Fernanda Curdi, o ‘Empreenda+Mulher’, criado no ano passado, já atingiu mais de 1,2 mil mulheres, que participaram das palestras e capacitações do programa, sendo que 431 participaram das rodadas de negócios, que geraram R$ 6,7 milhões em negócios futuros.

“O Empreenda+Mulher é uma iniciativa do Governo do Rio que vem fortalecendo o empreendedorismo feminino no estado, com o objetivo de apoiar, estimular e empoderar cada vez mais as mulheres em nossa sociedade. Foram realizados eventos no Rio de Janeiro, Petrópolis, Três Rios, Niterói, Itatiaia e Nova Friburgo. Neste mês de setembro, o programa chega a Armação dos Búzios e Barra Mansa, e, com isso, alcançamos as quatro regiões do estado”, disse Fernanda Curdi.

Ainda de acordo com a secretária de Estado da Mulher, Heloisa Aguiar, trazer o Empreenda+Mulher para a Flumisul destaca a importância da participação feminina em todas as áreas de negócios.

“A Secretaria de Estado da Mulher tem como uma de suas pautas prioritárias o empreendedorismo feminino, e estou muito feliz por estar com as empreendedoras de Barra Mansa realizando ações para impulsionar negócios e gerar autonomia econômica, sendo essa uma política pública fundamental”, afirmou Heloisa Aguiar.

Programação ‘Empreenda + Mulher’

Quarta-feira (18)

18h – Abertura Oficial da Flumisul 2024

Quinta-feira (19)

14h – Palestra: “Raio X da Aposentadoria”, com a participação da advogada Cleicione Nascimento e da contadora Elaine Daniel;

15h – Palestra: “Liderança de Alta Performance: seja uma líder 360” – Sebrae

16h – Palestra: “Use a criatividade feminina para potencializar as vendas” – Sebrae

17h – Workshop: “Aprendendo a usar o Instagram como ferramenta de vendas” – SEDEICS

18h – Palestra: “A autoestima, fator de sucesso no empreendedorismo feminino” – projeto Reaja Mulher – Gleicy

19h – Oficina: “Biscoitinhos caseiros” projeto Reaja Mulher – Gisele

20h – Palestra: “Empreendedorismo e liderança” – SEM

Sexta-feira (20)

14h – Palestra: “E-commerce: Como vender mais utilizando a loja virtual e estratégias de frete para fidelizar clientes” – Correios

15h – Palestra: “Como expor em feiras e eventos” – Sebrae

16h – Palestra: Estratégias de comunicação para produtos artesanais” – Sebrae

17h – Workshop: “Aprendendo a usar o Instagram como ferramenta de vendas” – SEDEICS

18h – Palestra: “Como a saúde mental pode interferir no seu negócio” - CMEC

19h – Palestra: “Direito Digital: Protegendo o seu negócio nas redes sociais” – Aciap-BM

20h – Palestra: “Empreendedorismo e liderança” – SEM

14h às 16h – Encontro Sebrae Delas – Palestra: “Você sabe comunicar o valor que seu negócio entrega?”