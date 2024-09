Colégio Municipal Washington Luiz, no bairro Saudade, realizou mais uma edição da ?Semana do Administrador? - Cidinha Andrade/CCS PMBM

Publicado 13/09/2024

Barra Mansa - O Dia do Administrador foi comemorado na última segunda-feira (9) e, em alusão à data, o Colégio Municipal Washington Luiz, no bairro Saudade, realizou mais uma edição da ‘Semana do Administrador’, para promover um aprendizado com profissionais da área. O evento acontece todos os anos na instituição.

Segundo o coordenador do curso técnico de Administração, Cosme Vieira, essa semana foi muito positiva e a adesão dos participantes foi alta. “Tivemos muitas pessoas presentes no auditório em todas as palestras que realizamos. Aproveito para agradecer à diretora Gessika Belan por todo empenho e aos convidados que vieram passar um pouco de sua experiência para o público. Nosso objetivo foi alcançado, transmitir conhecimento aos formandos”, frisou.

A diretora do Colégio, Gessika Belan, parabenizou todos pelo evento e disse que ficou muito contente com mais esta semana de administrador. “Nosso curso tem um método que já formou várias pessoas e observamos o retorno que ele proporciona. Essa Semana do Administrador acontece para valorizar ainda mais os profissionais da área que possuem grande conhecimento. Parabenizo nossos professores, o coordenador do curso, Cosme, nossos palestrantes que abrilhantaram essa semana e todos que participaram”, contou Gessika.

O curso técnico de Administração do Washington Luiz já é tradicional em Barra Mansa. Com 15 anos de existência, ele é o único no Sul Fluminense totalmente gratuito, possuindo 18 meses de duração.