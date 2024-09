Alunos visitaram à Escola Municipal Quilombola de Santana Irmã Elizabeth Alves - Divulgação/CCS PMBM

Alunos visitaram à Escola Municipal Quilombola de Santana Irmã Elizabeth AlvesDivulgação/CCS PMBM

Publicado 13/09/2024 20:44

Barra Mansa - Alunos e professores da Escola Municipal Damião Medeiros (situada no bairro Paraíso de Baixo), juntamente com uma representante da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, realizaram na quinta-feira (12) uma visita à Escola Municipal Quilombola de Santana Irmã Elizabeth Alves, que fica no Quilombo de Santana, no município de Quatis. A atividade também envolveu o Centro PIR (Promoção da Igualdade Racial) e a Gepir (Gerência de Promoção da Igualdade Social), que trabalham continuamente no combate ao racismo em todas as suas formas.

Além da conscientização e troca de experiências sobre o tema, a visita teve como objetivo fortalecer a integração com o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Vila Natal, que fica localizado próximo à Escola Damião Medeiros.

A diretora adjunta da unidade escolar, Cristiana Aparecida da Silva Costa, destacou que a visita fez parte do Projeto Negritude Damião, implantado no local em 2017, em consonância com a Lei 10639/2003, que estabelece a obrigatoriedade da inclusão do ensino da história e da cultura afro-brasileira nos currículos escolares, sobretudo a importância do povo preto para o crescimento do Brasil.

“Sempre foi um desejo levar nossos alunos a uma comunidade quilombola, para que houvesse uma troca de vivência e cultura. Esse momento representou uma experiência única para os estudantes do 5° ano. Eles tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre a cultura afro-brasileira em um espaço tomado por resistência”, relatou a diretora.

Também presente, a assistente social e coordenadora do CRAS Vila Natal, Keila Eugênia Lima Moraes, falou da importância da participação na atividade juntamente com a escola. “É importante destacar o convite que nós recebemos para participar em parceria com a Escola Damião Medeiros, sobretudo porque muitas crianças da unidade são atendidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV) do CRAS Vila Natal”, disse.