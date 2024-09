Balcão será instalado no estande oficial da Codebm, anexo ao espaço da Prefeitura Municipal e da Aciap-BM - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 17/09/2024 18:59

Barra Mansa - A Flumisul 2024, que será aberta oficialmente nesta quarta-feira (18), terá como um de seus objetivos a geração de emprego e renda em Barra Mansa. Durante a feira, que acontece até o próximo sábado (21), no Parque da Cidade, um balcão será instalado no estande oficial da Companhia de Desenvolvimento Econômico – anexo ao espaço da Prefeitura Municipal e da Aciap-BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços) – para o cadastramento de currículo das pessoas interessadas em uma vaga no mercado de trabalho.

De acordo com o subsecretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Barra Mansa, Jair Francisco Gomes, o objetivo é aproximar a população em busca de colocação profissional nas empresas que estão com vagas disponíveis.

“Estaremos com um espaço especialmente montado para o atendimento das pessoas que buscam uma recolocação no mercado ou que estão em busca do primeiro emprego. Teremos um link direto com as empresas da cidade para que esses currículos sejam imediatamente encaminhados. Nossa intenção é formar um grande banco de dados com os profissionais disponíveis no mercado e direcioná-los para as vagas em aberto na cidade”, explicou.

O presidente da Companhia de Desenvolvimento, Bruno Paciello, destacou que a Flumisul sempre teve como premissa alavancar os negócios em Barra Mansa e consequentemente impactar positivamente na geração de emprego e renda da cidade.

“Na edição do ano passado nós fizemos o grande lançamento do parque industrial de Barra Mansa, localizado às margens da Rodovia Presidente Dutra, e que atraiu olhares e a intenção de instalação de empresas de muitos investidores. Como consequência disso, nós temos a demanda de ter um cadastro com os profissionais para suprir as necessidades das vagas que serão abertas. Assim, nós estaremos com o balcão de empregos cadastrando os interessados em ingressar no mercado de trabalho”, destacou Paciello, acrescentando que o cadastro não será apenas para as empresas que vão se instalar no parque industrial.

Bruno frisou ainda que nessa proposta de fomentar o mercado de trabalho de Barra Mansa cada perfil profissional será encaminhado de acordo com sua especificidade. “Se a pessoa é da área da saúde, por exemplo, o currículo dela será destinado a empresas da cidade que prestam serviços de saúde. Além do espaço na Flumisul, o site da Companhia de Desenvolvimento – www.codebm.com.br – tem uma área para cadastro de currículos e assim nós vamos fazer ligação com toda a cadeia empregatícia da cidade e consequentemente promover a geração de emprego e renda”, disse.