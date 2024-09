Exposição acontecerá durante todo o evento, no dia da abertura das 18h às 22h e, nos demais dias, das 14h às 22h - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 17/09/2024 19:21

Barra Mansa - A Flumisul 2024, que tem sua abertura nesta quarta-feira (18), às 19h, no Parque da Cidade, no Centro de Barra Mansa, terá uma área dedicada ao artesanato e à economia criativa. Para compor o espaço, a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, realizou um processo seletivo onde os interessados apresentaram seus trabalhos de acordo com um edital.

Segundo o subsecretário de Desenvolvimento Econômico, Jair Francisco Gomes, 51 artesãos se inscreveram para participar. “A equipe selecionou 35 artesãos, sendo 31 de Barra Mansa e quatro de outras cidades. Os aprovados cumpriram todos os requisitos e estão aptos para a participação na Flumisul. O processo de seleção foi feito através de uma curadoria rigorosa, realizada pela Secretaria Estadual de Turismo (Setur-RJ), para garantir que os produtos estejam em conformidade com a base conceitual do artesanato”, detalhou Jair

Ele explicou ainda que os selecionados deverão comparecer ao Parque da Cidade, de acordo com os horários definidos.

“Os artesãos que irão expor os trabalhos nesta quarta-feira (18), deverão iniciar a montagem e a organização às 15h. Já na quinta, sexta e sábado (19, 20 e 21) eles devem estar presentes às 12h, sempre seguindo o cronograma já entregue a cada um. A exposição acontecerá durante todo o evento, no dia da abertura das 18h às 22h e, nos demais dias, das 14h às 22h”, disse o subsecretário.

Confira a lista dos selecionados:

Barra Mansa

1. Adriana Cristina Rossi (Líder Coletivo Vivendo De Arte)

2. Alice Parreira da Silva

3. Angela Lazarini Alves (Líder Coletivo Borogodó)

4. Benedita Maria Reis de Sousa

5. Bruna Silva (Coletivo Borogodó)

6. Denise Mattos

7. Ediléia Pereira do Nascimento

8. Elisangela Antônia da Silva Sousa

9. Elizete Mitrof Alves

10. Françoise da Silva Cruz

11. Geza Cristiane Albernaz Domingues Bordado

12. Glaucia Andrade da Silva

13. Ian Folly

14. Ivete Zoara Padilha Gonçalves Sales

15. Izabel Helt

16. Júlio Marco Correa de Santo (Coletivo Vivendo de Arte)

17. Ligia Marcos Almeida

18. Maria Aparecida do Carmo Ferraz de Olivera

19. Maria Lucilha Marins

20. Maria Silvia Gonçalves da Rocha Avelar

21. Neuza Rodrigues dos Santos Machado

22. Raquel Silva Nogueira Reinaldo

23. Rosana da Silveira Lazarini Firmiano

24. Roselene da Silva Florentino

25. Rosicleide Coutinho Raymundo

26. Rosimar Sofia Nova de Faria

27. Rosinelis Rodrigues Silva Almeida (Líder Coletivo Girassol)

28. Vera Dalia Leite de Matos

29. Vera Lúcia Monteiro de Carvalho

30. Vera Lucia Pereira

31. Vilma Andrade da Silva

Aprovados de outros municípios

1. Maria José Rodrigues do Amaral de Oliveira – Volta Redonda

2. Priscila Neves – Quatis

3. Elaine da Silva Garcia – Volta Redonda

4. Roseli Maria Costa Linhares Fontes – Volta Redonda