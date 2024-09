Suspeito de 23 anos foi detido com drogas no condomínio 'Minha Casa, Minha Vida' - Divulgação/PMERJ

Publicado 19/09/2024 17:11 | Atualizado 19/09/2024 17:11

Barra Mansa - Policiais militares prenderam no início da tarde desta quinta-feira (19) um suspeito de tráfico de drogas, na Rua Jamaica, no bairro Paraíso, em Barra Mansa.

De acordo com as informações da Polícia Militar, o suspeito de 23 anos, que já tem uma anotação criminal por tráfico de drogas, foi detido no condomínio “Minha Casa, Minha Vida” da localidade.

Com o suspeito, os PMs apreenderam 88 pinos de cocaína; 63 trouxinhas de maconha; 20 pedras de crack; nove frascos de loló; dois rádio comunicadores e R$ 25 em dinheiro.

O suspeito foi encaminhado para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa) para o registro da ocorrência.