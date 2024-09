Campanha ?Setembro Amarelo? tem foco na prevenção do suicídio e cuidado com a saúde mental - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 19/09/2024 19:01

Barra Mansa - Professores e pais de alunos do Centro Educacional Integrado (CEI) Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, no Centro, estiveram reunidos na noite de quarta-feira (18) em uma roda de conversa para falar de ansiedade, gestão do tempo e a campanha ‘Setembro Amarelo’, que tem foco na prevenção do suicídio e no cuidado com a saúde mental. O encontro, promovido pelo grupo Males da Alma, foi aberto à comunidade e teve a presença da consultora e mentora Débora Corsi e do psicólogo Luiz Júnior.

Dentro da proposta, a atividade promoveu uma reflexão sobre as dores invisíveis que afetam grande parte da população, ressaltando que nem sempre o sofrimento é físico, mas muitas vezes emocional, levando a consequências graves, como o suicídio.

Para a diretora do CEI Saturnina de Carvalho Vieira da Silva, Sandra Maria Eulália Cândido, o encontro reforçou a necessidade de um diálogo permanente sobre saúde mental. “Esse evento foi importante para incentivar os responsáveis a estarem sempre atentos aos sinais, procurando escutar e ter cuidado com as crianças”, destacou.

Durante a reunião, também foram arrecadados kits de higiene pessoal, que serão destinados às pessoas em vulnerabilidade social acolhidas no Lar de Jesus, uma ONG que presta apoio a pessoas em situação de rua.