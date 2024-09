Alunos da Escola Municipal Argemiro de Paula Coutinho, no São Luiz, plantaram mudas de árvores - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 19/09/2024 18:51

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMMADS), realiza uma série de ações para passar ao público a importância do cuidado e da proteção das árvores no nosso planeta. O Dia da Árvore é comemorado anualmente em 21 de setembro e, por conta disso, na manhã desta quinta-feira (19) houve plantio de mudas com alunos da Escola Municipal Argemiro de Paula Coutinho, no bairro São Luiz.

A ação foi desenvolvida junto à Companhia Brasileira de Serviços de Infraestrutura (CBSI). Primeiramente as crianças receberam uma palestra dentro da unidade da empresa, que fica próxima ao colégio, e depois elas se dirigiram às margens do Rio Paraíba do Sul, onde colocaram em prática um pouco do conhecimento adquirido. Os alunos plantaram mudas de árvores nativas para que elas cresçam e contribuam para a preservação da natureza no município.

A engenheira ambiental e coordenadora de Educação Ambiental da SMMADS, Maiara Oliveira Sá, contou que esta iniciativa foi muito produtiva e trouxe o retorno pretendido.

“Essas ações de plantio e doação de mudas são essenciais para promover a conscientização ambiental em nossa cidade. Ao plantar árvores, estamos não apenas contribuindo para a melhoria da qualidade do ar e da biodiversidade, mas também educando a população sobre a importância de preservarmos o meio ambiente. Cada muda plantada simboliza um passo em direção a um futuro mais sustentável, e essas iniciativas reforçam o papel que cada um de nós tem na construção de um mundo mais verde e saudável”, disse.

O secretário municipal de Meio Ambiente de Barra Mansa, Rodrigo Viana, reforçou que as árvores são extremamente necessárias para o equilíbrio da vida no planeta e cuidar delas é fundamental. “Temos observado nossa natureza sofrer com as queimadas e transmitir para as pessoas desde pequenas essa conscientização de conservar e não agredir nossas árvores é algo que nos traz muita satisfação. A equipe da Secretaria de Meio Ambiente, bem como as empresas, estão de parabéns por esta atitude”, apontou.

A analista ambiental da CBSI, Caroline Dornelas, informou que a ação integra o calendário comemorativo da SipatMA (Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho e Meio Ambiente), sendo uma celebração antecipada do Dia da Árvore. “A ação contou com uma palestra educativa com foco na sensibilização e um plantio simbólico de mudas no entorno da sede da escola e da fábrica para estimular as crianças a terem contato com o meio ambiente”, disse.

A programação da Secretaria de Meio Ambiente continua na manhã de sexta-feira (20) com doações de mudas na Praça da Matriz, no Centro. Já durante a tarde, em parceria com o Rotary Club- Alvorada, acontece no Centro Universitário de Barra Mansa (UBM) uma palestra detalhando mais sobre a importância do Dia da Árvore, além de ser abordada a situação das queimadas. O evento será destinado aos alunos e aberto ao público em geral.