Unidade funcionava em espaço alugado, agora ganha sede própria e irá oferecer mais serviços à população - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 20/09/2024 17:25

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inaugurou na quinta-feira (19), uma nova Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF), no bairro Vale do Paraíba. Estiveram presentes na solenidade o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, os secretários municipais de Saúde, Sérgio Gomes, e de Planejamento Urbano, Eros dos Santos; o subsecretário de Habitação, José Luiz Vanelli , o Leiteiro; e a homenageada com o nome da unidade, Luzia da Silva Gomes, além de moradores da comunidade.

A unidade, que funcionava em um espaço alugado, agora ganha sede própria e irá oferecer mais serviços à população. “Essa é mais uma unidade de excelência que a gestão do prefeito Rodrigo Drable está entregando. A partir dessa obra os atendimentos aos pacientes serão ampliados, com consultas odontológicas, pediátricas, ginecológicas e clínica geral, vacinas, além do espaço de saúde com fisioterapia, nutricionista, psicólogo, assistente social, enfim, uma equipe multidisciplinar para oferecer os melhores serviços”, explicou o secretário de Saúde.

O secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, detalhou os serviços realizados para que a unidade fosse entregue seguindo um padrão de excelência. “Essa UBSF possui dois pavimentos, com salas de vacina, procedimentos e reuniões, consultórios para diversas especialidades, ampla recepção, banheiros adaptados, depósito de lixo comum e hospitalar, cozinha e copa, além de ter acessibilidade e piso tátil. Ela possui vidros temperados, bancadas de mármore, porcelanato e revestimentos. Nós utilizamos materiais que irão facilitar a manutenção do espaço”, disse Eros.

Drable destacou o trabalho que a gestão vem desenvolvendo e parabenizou todos os envolvidos. “Contamos com uma equipe bem selecionada, equipamentos novos e ambientes totalmente climatizados, com consultório odontológico de alto padrão. O Vale do Paraíba será muito bem atendido. Com essa, já são 27 unidades entregues dentro do padrão. Eu quero parabenizar as equipes da Saúde e do Planejamento por todo o empenho para que pudéssemos realizar mais essa entrega”, afirmou Drable.

Moradora do bairro Vale do Paraíba há mais de 25 anos, Luzia da Silva Gomes falou de sua gratidão por ter seu nome na unidade de saúde. “Estou muito feliz e honrada por receber essa homenagem. Eu agradeço muito a todos do Vale do Paraíba, são pessoas que me acolheram com muito carinho. Hoje em dia, por conta do AVC, não estou muito atuante como antes, mas é muito gratificante ver tudo que conquistamos. Obrigada ao prefeito, ao Leiteiro e a todos os envolvidos”, disse.