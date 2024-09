Ação foi no Centro de Atendimento ao Idoso de Barra Mansa, no bairro Ano Bom - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 20/09/2024 18:05

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promoveu na manhã desta sexta-feira (20), um encontro no Centro de Atendimento ao Idoso de Barra Mansa, no bairro Ano Bom, em alusão ao Setembro Lilás – mês de conscientização da doença de Alzheimer e outros tipos de demência. O Dia Nacional de Conscientização da Doença de Alzheimer, comemorado em 21 de setembro, foi escolhido pela Associação Internacional do Alzheimer para divulgar informações sobre a doença, como sintomas, tratamento e aconselhamento para cuidadores e familiares. O coordenador do Centro de Atendimento ao Idoso, Jessé Mendes, aproveitou a ocasião para ressaltar que o atendimento no local é totalmente gratuito para idosos acima de 60 anos, residentes de Barra Mansa.

“Nós contamos com profissionais neurologistas e geriatras durante a palestra e é muito importante abrir esse espaço para tirar dúvidas e prestar atendimento e esclarecimento aos cuidadores e familiares dessas pessoas. Neste ano nós estamos focando na qualidade de vida após o diagnóstico do Alzheimer, que se trata de uma doença progressiva que necessita de acompanhamento multidisciplinar para a pessoa viver bem. Hoje nós convidamos familiares e cuidadores, o Abrigo Municipal, além de médicos, psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos e fisioterapeutas”, frisou.

Jessé Mendes ainda ressaltou que basta a pessoa ter cadastro na unidade de Atenção Básica de Saúde, ou seja, o posto de saúde mais próximo, e em seguida fazer o cadastro no Centro do Idoso de Barra Mansa. “Nós também somos a única unidade no município que oferece tratamento em hidroginástica, de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e a nossa principal intenção é realmente maximizar esse atendimento para torná-lo mais amplo e levá-lo ao maior número de pacientes possível”, explicou.

A médica geriatra do ‘Programa Alzheimer’ da Prefeitura de Barra Mansa, Renata Fernandes, comentou a importância do diagnóstico precoce e o cuidado. "Neste ano comemora-se 13 anos da campanha Setembro Lilás ou Setembro Roxo, que faz alusão à campanha da doença de Alzheimer, que é a causa mais comum de demência no mundo. Com o avanço da doença, podem surgir outros sintomas, como a perda de memória remota, irritabilidade, falhas na linguagem, prejuízo na capacidade de se orientar, além de depressão, ansiedade e apatia. O Alzheimer no Brasil afeta mais mulheres do que homens, e os fatores de risco para a doença incluem idade, especialmente após os 65 anos, histórico familiar, hipertensão arterial, diabetes, altos níveis de colesterol e o tabagismo. A doença não tem cura, mas é importante a prevenção”, enfatizou.

A vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima, que esteve presente no evento, parabenizou o trabalho humanizado e de alta performance da unidade. "A detecção dos sintomas em estágios iniciais é fundamental para retardar a progressão da doença e preservar as funções intelectuais. Quero ressaltar a importância desse trabalho exemplar que é realizado no Centro do Idoso, oferecendo uma extensa e vasta cartela de opções de tratamentos, com profissionais atenciosos e capacitados, para promover a qualidade de vida, com mais dignidade e autonomia aos pacientes", declarou Fátima.

O Centro do Idoso de Barra Mansa está localizado na Rua Bráulio Cunha, 70, no Ano Bom. O telefone para contato e cadastro é o: (24) 3512-0787.