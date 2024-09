Espetáculo conta a história de Matilde, uma vaquinha que sai do curral para seu primeiro passeio - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 20/09/2024 19:00

Barra Mansa - O Corredor Cultural, localizado no Centro de Barra Mansa, vai receber neste domingo (22), às 10 horas, mais uma atração do programa Diversão em Cena: o espetáculo teatral ‘A Vaquinha Lelé’. A realização é da Fundação ArcelorMittal, com o apoio da Prefeitura, por meio da Fundação Cultura (FCBM). A entrada para a peça será gratuita.

O espetáculo conta a história de Matilde, uma vaquinha que sai do curral para seu primeiro passeio. Cheia de sonhos e curiosidades, ela tem sede de conhecer a vida e seus segredos. Uma história recheada de afeto, amizade, alegria e amor à natureza compõem o espetáculo.

O Diversão em Cena é o maior programa de formação de público de teatro infantil do país. A iniciativa leva apresentações teatrais gratuitas ou a preços populares a teatros, escolas e praças públicas de todo o Brasil.

SERVIÇO

Peça ‘A Vaquinha Lelé’ (Diversão em Cena)

Data: Domingo (22)

Horário: 10h

Local: Corredor Cultural, ao lado do Palácio Barão de Guapy, no Centro.

Entrada gratuita