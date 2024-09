Local recebeu troca de telhado, novos vestiários e banheiros, pintura especial entre outras melhorias - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 26/09/2024 15:51

Barra Mansa - O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, entregou na noite desta quarta-feira (25) a reforma de mais um equipamento público do município. A cerimônia de entrega do Ginásio Poliesportivo e Centro de Convenções Roberval Pessanha dos Santos, no bairro São Sebastião, contou com a presença de secretários e moradores da localidade.

O secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, destacou que os serviços foram realizados priorizando a segurança e o conforto de todos que utilizam o espaço.

“Fizemos a reforma geral com troca de telhado, novos vestiários – masculino e feminino - banheiros adaptados, revitalização da arquibancada, novo projeto de instalação elétrica, pintura especial para uma maior durabilidade, instalação de alambrado e equipamentos esportivos, além de abertura nas laterais para melhorar a visibilidade, ventilação, iluminação e, principalmente, para oferecer mais segurança. Não podemos esquecer que também reformamos o espaço para reuniões, que terá uma cozinha e também será para uso da comunidade”, disse Eros.

O entorno do ginásio, que conta com uma praça, também recebeu uma série de serviços. “Nossa equipe fez a revitalização de todo o espaço, o que inclui a instalação de lâmpadas de LED, limpeza e pintura da área”, informou Cesar de Carvalho, secretário de Manutenção Urbana.

O prefeito Rodrigo Drable ressaltou o significado da entrega dessa obra para o bairro e redondezas.

“Este ginásio estava abandonado e tinha deixado de ser um lugar de prática de esportes. Nossa intenção era fazer uma reforma de alto nível para que essa quadra fosse a mais bonita de Barra Mansa. E o que nós estamos entregando aqui hoje não é só uma quadra coberta, mas é um ginásio com um piso da melhor qualidade e um palco para a associação poder fazer suas festas, contando também com uma área de convivência para realizar várias atividades. Eu quero dizer a vocês que eu tenho orgulho e uma gratidão imensa por ser prefeito dessa cidade e ter ao meu lado uma equipe que tem se dedicado muito para fazer serviços que eu considero maravilhosos”, disse o prefeito.